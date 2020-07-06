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Реконструкция века: Облицовочный кирпич вокзала моют и чистят в пандемию коронавируса в Бердске

22:30 06.07.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Затем покроют специальным составом и лаками, чтобы сохранился, еще, как минимум, лет на 100. Кровля будет абсолютно новая.

Реконструкция века: Облицовочный кирпич вокзала моют и чистят в пандемию коронавируса в Бердске

В старом здании сняли окна,а также облицовочный слой с фасада

В настоящее время в Бердске идет реконструкция старого здания фасада. На заборе, огораживающим строительную площадку висит плакат, который гласит, что внешний вид вокзала будет сохранен. Реконструкцию обещают закончить к августу 2022 года. Обновление вокзала началось в сентябре 2019 года.

На период проведения строительно-монтажных работ работают временные кассы и залы ожидания.
В старом здании сняли окна, а также облицовочный слой с фасада, установили каркас, судя по всему предназначенный для новой пристройки.

Реконструкция железнодорожного вокзала идет по графику.
— Пока срывов никаких нет. Закончен монтаж металлических конструкций здания основного корпуса. Кровля старого здания пока до конца не выполнена – она разобрана. Производится усиление стен именно на тех участках, куда будет упираться конструкция кровли. Все пока идет по графику, — рассказал начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков 3 июля.

Исторический облик старого здания стремятся сохранить и воссоздать. Если и будут ставить пластиковые окна и двери, то их цвет будет приближен к общему цвету здания. Облицовочный кирпич, снятый со стен, сейчас моют и чистят. Затем покроют специальным составом и лаками, чтобы сохранился, еще, как минимум, лет на 100. Кровля будет абсолютно новая.

В рамках реконструкции вокзала железнодорожники обещают выполнить работы по благоустройству и примыканию к федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт» в пределах полосы отвода ОАО «РЖД». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город надеется, что привокзальная площадь может стать перехватывающей парковкой для тех пассажиров, которые пересядут с автомобилей на электрички. А расширение федеральной трассы в районе вокзала позволит увеличить пропускную способность дороги и ликвидировать пробки. Но это произойдет, судя по ответу железнодорожников, без их участия.

По словам Владимира Сорокина, старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. 23 октября 2019 года комиссия объезжала все памятники с целью обследовать их состояние. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости. Вокзальный комплекс в Бердске должен появиться в 2022 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 06 июля 2020 18:20
Видела недавно что там понастроили и сломали
По- моему просто ужас
...Жалко старый вокзал
Как можно было так издеваться над таким зданием ... вообще не понимаю
А этот сарай с другого боку это вообще что то кошмарное ...
Аноним, 06 июля 2020 22:37
Это называется новодел или имитация.
Ничего старого по факту не осталось.
Лучше бы за эти деньги подземный переход сделали с Горького прямо на средний перрон.
С супермаркетом, билетными кассами, турникетами.
Вот за это я был бы рад, а не за старый вокзал, переделанный в контору.
Никто же на паравозах братьев Люмьер сейчас не ездит.
Что же все уцепились в эту типовую кирпичную коробку.

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