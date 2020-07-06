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За угрозу заражения COVID-19 оштрафовал торговца продуктами на 25 тыс. рублей суд Бердска

22:15 06.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В магазине на ул. Первомайской проверяющие не нашли дезинфицирующих средств, торговый инвентарь не обрабатывали, а продавцы не соблюдали гигиенические правила. Магазин могли бы закрыть на 90 суток.

За угрозу заражения COVID 19 оштрафовал торговца продуктами на 25 тыс. рублей суд Бердска
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Сегодня, 6 июля, судья Бердского городского суда Наталья Агеева вынесла решение по делу о нарушении санитарного режима в одном из магазинов города. На этот раз признан виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП бизнесмен Евгений Хмелевский. Проверяющие выявили нарушения в его продуктовом магазине на ул. Первомайской и 2 июля передали материалы проверки в суд.

Как сообщали «Курьер. Среда. Бердск» в суде, нарушителя оштрафовали на 25 тыс. рублей.
— Он осуществляет деятельность по продаже продуктов питания. В магазине отсутствовали дезинфицирующие средства, не проводились мероприятия по дезинфекции и уборка производственных помещений с применением дезсредств, дезинфекция торгового инвентаря, не обеспечивались правила личной гигиены сотрудников, — прокомментировала помощник судьи Агеевой.

По данным открытых источников, Хмелевский является директором ООО «Альтаир», основным видом деятельности которого является работа туристических агентств. Кроме того, компания имеет право заниматься торговлей фруктами и овощами, молочным и мясными продуктами, напитками и табачными изделиями.

Штраф Хмелевскому оказался ниже минимального предела, установленного статьей административного кодекса.

справка

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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От редакции

Вы замечаете нарушения санрежима в магазинах?

гость, 06 июля 2020 18:02
зайдите на первомайской 9 на рынок полный бардак администрация сама ходит без масок и своих аредаторов не контролирует и покупатели все в павильоне без масок а недавно их только открыли а у них бардак и администрация рынка сама нарушает все нормы санитарии
Аноним, 06 июля 2020 19:47
Что для народа тяжелей и горше,
Чем ужас мора, грозный звон мечей…
Ему урон наносят много больший
Доносы добровольных стукачей
Аноним, 06 июля 2020 20:35
Была там на днях, покупала одежду детям - продавец был в маске, и нам маски выдали

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