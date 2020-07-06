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Шок: Скончались от COVID-19 трое мужчин 70, 75 и 77 лет, женщина 48 лет за сутки на 6 июля в Новосибирской области. Всего жертв — 116

13:48 06.07.2020 Фото: pixabay
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На утро 6 июля в регионе выявлено 6 611 случаев инфицирования СOVID-19 (+106 за последние сутки), в том числе 384 ребенка. 4 145 пациентов выписаны с выздоровлением(+74 за сутки).

Шок: Скончались от COVID 19 трое мужчин 70, 75 и 77 лет, женщина 48 лет за сутки на 6 июля в Новосибирской области. Всего жертв 116
Коронавирус убивает
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Шок: Скончались от COVID 19 трое мужчин 70, 75 и 77 лет, женщина 48 лет за сутки на 6 июля в Новосибирской области. Всего жертв 116

Шок: Скончались от COVID-19 трое мужчин 70, 75 и 77 лет, женщина 48 лет за сутки на 6 июля в Новосибирской области. Всего жертв — 116Заболели коронавирусом 106 человек за сутки на 6 июля в Новосибирской области. Всего зараженных 6 611Ещё 32 новостей

По данным оперативного штаба на утро 6 июля в регионе выявлено 6 611 случаев инфицирования СOVID-19 (+106 за последние сутки), в том числе 384 ребенка. 4 145 пациентов выписаны с выздоровлением(+74 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 70 лет, 75 лет и 77 лет и женщина в возрасте 48 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 116 человек.

В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 55 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 388.

В больницы районов области госпитализированы 723 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 224 135 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1070 жителей региона, 26 647 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 372 обращения, госпитализированы 16 пациентов.

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