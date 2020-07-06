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Температуры, маски, санобработка: Как прошел первый день ЕГЭ в COVID-19 в Бердске, рассказала Жанна Тузова

15:45 06.07.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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3 июля экзамены прошли успешно, в штатном режиме, без происшествий. У всех учащихся хорошее настроение, отметила директор управления образования города.

Температуры, маски, санобработка: Как прошел первый день ЕГЭ в COVID 19 в Бердске, рассказала Жанна Тузова
Первый день сдачи ЕГЭ-2020, сдвинут на середину лета из-за пандемии COVID-19

3 июля был проведен первый экзамен ЕГЭ в Бердске. Ученики проверяли свои знания по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникативным технологиям. Сегодня — 6 июля, 326 выпускников пишут экзамен по русскому языку. Сдача данного предмета будет продолжаться до 7 июля включительно.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, все санитарные меры соблюдены.

— Я лично посещала все пункты проведения ЕГЭ, проверяла организацию работ и условия. Самая главная задача — сохранить здоровье учеников и создать необходимые условия для комфортной сдачи экзамена. 3 июля экзамены прошли успешно, в штатном режиме, без происшествий. У всех учащихся хорошее настроение. Желаем ребятам успеха! Все остальные школы, которые не задействованы под пункты проведения ЕГЭ начали подготовку к новому учебному году. В этом году мы ожидаем 1600 первоклассников. На 3 июля подано 1569 заявлений. Есть учреждения, которые приостановили набор в 1-е классы: МБОУ СОШ №1, лицей №6, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №11». Всех первоклассников мы перенаправляем в другие школы в Бердске. Наблюдаем большой поток первоклассников и это очевидно, ведь, наш город развивается. К нам приезжают из разных регионов России, Новосибирской области и конечно же, приходят в наши школы, — прокомментировала Жанна Леонидовна 6 июля.

Напомним, что экзамены станут принимать в течение трёх недель с 3 по 25 июля, включая резервные дни. В обязательном порядке их надо сдать только тем, кто собирается поступать в вузы, а для получения аттестата результаты ЕГЭ не требуются.

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