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Даты сильных магнитных бурь в июле 2020 года и советы для благоприятного самочувствия в эти сложные дни

16:06 06.07.2020 Фото: pxhere.com
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Первая магнитная буря в июле 2020 года ожидается уже 7 июня.

Даты сильных магнитных бурь в июле 2020 года и советы для благоприятного самочувствия в эти сложные дни
Даже в условиях современной науки невозможно составить на 100% точное расписание магнитных бурь

Дни напряженной геомагнитной обстановки, при которой возникают сильные магнитные бури, автоматически являются неблагоприятными. Это плохой период для метеочувствительных людей, а также всех, у кого есть серьезные заболевания – их самочувствие ухудшается. В течение июля 2020 года ожидаются, по меньшей мере, три серьезные магнитные бури. Предварительный прогноз их дат позволяет снизить негативное влияние неспокойной геомагнитной обстановки. Метеочувствительным людям следует прислушаться к советам специалистов, как свести к минимуму влияние геомагнитных колебаний, и не подвергать свое здоровье рискам.

Магнитные бури появляются, когда солнечный ветер, возникший после вспышек на поверхности Солнца, доходит до Земли, и проникает в магнитное поле. Начинаются геомагнитные возмущения, под негативное влияние которых попадают около 60% людей на планете. Даже в условиях современной науки невозможно составить на 100% точное расписание магнитных бурь, поскольку «их первоисточник» — солнечные вспышки – явление непредсказуемое.

Какой будет геомагнитная обстановка в июле 2020 года

По прогнозам астрофизиков, геомагнитная обстановка в июле 2020 года будет неспокойной, минимум с тремя серьезными магнитными бурями. Для метеочувствительных людей такие дни очень сложные, неблагоприятные, поскольку чреваты ухудшением состояния, активизацией хронических заболеваний, обострением различных болезней. Согласно долгосрочным прогнозам, магнитные бури следует ожидать:

7 июля, в пятницу – они будут средними, тем не менее, крайне негативно скажутся на здоровье. Метеочувствительным людям в этот день запрещена любая физическая активность, строительные работы. Необходимо отказаться от употребления спиртных напитков, а также чая и кофе.

15 июля, в субботу – они будут сильными. Максимальное внимание своему здоровью и самочувствию необходимо проявлять метеочувствительным людям, гипертоникам, у кого есть врожденные заболевания. Всем им нужно при себе иметь медицинские препараты. В течение дня необходимо находить свободное время для отдыха, не заниматься умственной работой.

29 июля, в субботу – они будут средними, но не менее серьезными, чем сильные. Геомагнитная обстановка негативно скажется на состоянии гипертоников. Артериальное давление в течение дня может то резко снижаться, то повышаться. Желательно запланировать на другой день физические и умственные работы. Когда воздействует такая магнитная буря – нельзя пить алкоголь. У психически нестабильных людей может произойти нервный срыв.

В указанные дни нестабильной геомагнитной обстановки самочувствие может ухудшиться и у здорового человека. Под влиянием магнитных бурь тревожит мигрень, ухудшается сон.

Как успешно пережить дни магнитных бурь в июле 2020 года

Астрофизики продолжают изучать магнитные бури и их влияние на человеческое здоровье. При нестабильной геомагнитной обстановке у большинства людей появляется пульсирующая головная боль, которую сложно унять таблетками. Мало того, из-за негативного воздействия магнитных бурь сложно:

  1. контролировать свои эмоции;
  2. оставаться спокойными;
  3. нормально высыпаться;
  4. пребывать в хорошем расположении духа;
  5. быть бодрыми.

В такие дни раздражают окружающие, кружится голова. В первую очередь подвержены негативному влиянию магнитных бурь люди преклонных лет, женщины в деликатном положении, кормящие мамы и маленькие дети. Сложно переносить нестабильную геомагнитную обстановку людям, у которых имеются хронические и онкологические заболевания, сердечно-сосудистые проблемы.

Источник: Пронедра

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