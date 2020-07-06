Всем миром: поможем тем, у кого нет денег на продукты в разгар COVID-19 в Бердске

В ближайшие дни Вадим Назимов закупит шесть продуктовых наборов и развезет по семьям, оказавшихся из-за COVIID -19 в трудной жизненной ситуации. Акция «Корона не пройдет» продолжается.

Продуктовые наборы развозит нуждающимся волонтер Вадим Назимов от фонда «Корона не пройдет»

Накопилось около 6000 рублей в фонде «Корона не пройдет» в Бердске. Об это «Курьер. Среда. Бердск» 6 июля сообщил волонтер Вадим Назимов.

На данную сумму в ближайшие дни Вадим закупит продукты, а это, по его словам шесть продуктовых наборов. Все их доставят бердчанам, которые в дни самоизоляции нуждаются в помощи и поддержки. Продуктовые наборы Вадим Назимов планирует развести в ближайшие выходные.

Всегда найдутся те, кто нуждается в поддержке. За помощью к волонтеру пока никто не обращался, но список людей, которым пришлось туго, всегда есть у Тимофея Каплина из фонда «Наш город».

Вадим Назимов напомнил, что последний раз он доставил продуктовые наборы шести семьям пенсионерам. И эта доставка для него оказалась очень позитивной — пенсионеры искренне благодарили за оказанную очень своевременную помощь.

Акция по доставке продуктов нуждающимся, напомним, началась 1 апреля. Главный редактор «Курьер.Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске.

Вадим зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov), его знают многие жители города. Он начал помогать людям с объявлением самоизоляции от коронавируса — с начала апреля. В основном привозил покупки тем людям, которые находились на карантине после приезда из-за рубежа и столицы, также пожилым людям и одиноким матерям с детьми. Когда Вадим стал помогать людям, к нему стали обращаться с просьбами купить продукты и лекарства за его счет. Люди находись в сложном положении. В ответ на рассказ Вадима Назимова о том, что некоторые горожане в очень бедственном положении, главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова предложила объявить совместный сбор под свою ответственность и ответственность Вадима Назимова. За перечисления средств и все покупки на эти деньги ниже предоставлен отчет и благодарность. Был создан «фонд» «Корона не пройдет», жители присылали деньги в помощь нуждающимся.

Если нужна помощь, звоните +79138915939, Вадим Назимов.

Если готовы помочь, то будем рады любой сумме.

На карту Сбербанка — главного редактор «Курьер.Среда.Бердск» Галины Коморниковой

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Напишите, если не сложно, назначение платежа — Корона не пройдет!

На 6 июля в фонде 2785 рублей. Деньги мы перечислили Вадиму Назимову 2500. 285 — есть на карте.

Спасибо всем, кто помогает!

На 21 июня 2020 года

300 рублей пришли от мецената без имени. Спасибо!

1000 рублей пришли от Анатолия Егоровича. Спасибо!

Поступления на 12 июня 2020 года.

500 рублей пришли от Натальи Юрьевны. Спасибо!

2000 рублей пришли от Галины Николаевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Натальи Петровны. Спасибо!

300 рублей пришли от Ирины Геннадьевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Натальи Андреевны. Спасибо!

200 рублей пришли от Марины Владимировны. Спасибо!

500 рублей пришли от Ольги Анатольевны. Спасибо!

1500 рублей пришли от Наталья Петровны! Спасибо!

Деньги пришли от Натальи Юрьевны. 3000 рублей. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Артема Георгиевича. Спасибо!

Поступило 150 рублей. От Натальи Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Алины Хасаналиевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей. Ирины Владимировны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Ольги Алексеевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Сергея Николаевича. Спасибо!

Поступило 100 рублей от Людмилы Николаевны. Спасибо!

Поступило 2000 рублей от Натальи Викторовны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Ларисы Владимировны. Спасибо!

За 13 -14 мая на карточку пришли деньги — на 22.00. — 12 100 рублей. От:

Поступило 1000 рублей от Егора Владимировича. Спасибо!

Поступило 3000 рублей от Сергея Ивановича. Спасибо!

Поступило 5000 рублей от Александра Михайловича. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Марьяны Ивановны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Галины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Нины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

На 9 мая на 08.00 есть деньги от:

Поступило 1000 рублей от Николая Владиславовича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Александра Юрьевича. Спасибо! Правда, он не указал назначение — сбор идет еще для Елены. Если мы не точно отнесли платеж — сообщите в комментах.

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей от Светланы Михайловны. Спасибо!

Платежи на 550 рублей, 1000 рублей, 500 рублей, 1000 рублей — пришли без имени. Спасибо!

Поступило 150 рублей от Екатерины Викторовны. Спасибо!

Поступило 300 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 100 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Тамары Михайловны. Спасибо!

Сегодня мы говорим «Спасибо!» тем, кто уже помог:

Поступило 1000 рублей. От Алексея Викторовича. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Имя не указано. Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Светланы Михайловны. Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Натальи Николаевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марины Валерьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марии Степановны. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Натальи Николаевны. — Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Елены Николаевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Надежды Борисовны. — Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Александра Анатольевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Константина Павловича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Сергея Николаевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Нины Алексеевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Виктора Филипповича — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 87 — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 65 — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 28 — Спасибо!

285 рублей пришли от Ольги Александровны. Спасибо!

1000 рублей поступило от Марины Валерьевны. Спасибо!

1500 пришли от мецената без имени. Спасибо!

На 23 июня 2020, в 17.24 есть в фонде 500 рублей от Тамары Михайловны. Спасибо!

На 2 июля в фонде 0 рублей. И плюс 1700 рублей мы перечислили Вадиму Назимову.

200 рублей пришли от Яны Викторовны. Спасибо!

1000 рублей пришли от Галины Николаевны . Спасибо!

Деньги 100 рублей пришли от Людмилы Львовны. Спасибо!