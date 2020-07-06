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Шок-цена: Отдохнуть вдвоем за 229 500 рублей в палатке на Алтае предлагают жителям Бердска. И Новосибирска

18:00 06.07.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Перелет на вертолете, прогулка в горы к водопаду, купель с горячей водой и блюда от шеф-повара. Проживание в глемпинге — и все это за 5 дней.

Шок цена: Отдохнуть вдвоем за 229 500 рублей в палатке на Алтае предлагают жителям Бердска. И Новосибирска
Алтай одно из излюбленных мест отдыха у сибиряков
Сюжет: Шок-цена!
Шок цена: Отдохнуть вдвоем за 229 500 рублей в палатке на Алтае предлагают жителям Бердска. И Новосибирска

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Отдохнуть вдвоем в палатке 5 дней на Алтае за 229 500 рублей предлагают жителям Бердска. И Новосибирска.

Тур на 8 дней и 7 ночей предлагает «Лес и море» в палаточном мини-отеле, в таежном лесу, на берегу горной реки Йедыгем. Туристов встречают в аэропорту Горно-Алтайска. До лагеря доставляют на вертолете. В программе: 16-километровая экскурсия через горную тайгу к водопаду Менсу, экскурсия в долину Куркуре, медитация на площадке с видом на вершину Белухи. Количество мест для отдыха 14. В лагере 6 палаток на деревянных настилах на комфортном удалении друг от друга.

— Каждый день мы ели лучшие блюда от московского шеф-повара, купались в горячих бочках с видом на закат, жили в уютных палатках, в которых помещается двуспальная кровать и целый диван (кровать, конечно с подогревом ?)!А вечерами грелись у камина и слушали музыку,- написала отзыв об отдыхе Анастасия.

Я понимаю, что Алтай — это единение с природой и отдых от суеты. Но за такие деньги можно отдохнуть на море и в санатории.

— В Калининграде можно достойно провести отпуск в хорошем пятизвездочном отеле. В санатории «Карачи» номер люкс — 7800 за сутки. На 14 дней, на двоих — 218 тысяч рублей. Больше всего жителей Бердска летом 2020 года летят в Сочи и Крым. Бюджетно, без питания — от 45 000 рублей — 8-9 дней. Перелет, проживание в гостевых домах. Если вы поселитесь в хорошем отеле, с пляжем, питанием, то отдых обойдется 160 тысяч, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор турагенства «Альбатрос Круиз» Светлана Архипова 6 июля.

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