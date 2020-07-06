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В палате пульмонологии по 1 или 2 пациента с COVID-19. Как лечат коронавирус в отделении рассказал министр Хальзов

16:15 06.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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«Медики средствами защиты обеспечены» — рассказал о бердской пульмонологии Константин Хальзов.

В палате пульмонологии по 1 или 2 пациента с COVID 19. Как лечат коронавирус в отделении рассказал министр Хальзов
О лечении коронавируса в пульмонологии БЦГБ рассказал Хальзов
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
В палате пульмонологии по 1 или 2 пациента с COVID 19. Как лечат коронавирус в отделении рассказал министр Хальзов

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22 июня редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, где спросила о лечении больных коронавирусом и с подозрением на него в пульмонологическом отделении БЦГБ. Министр здравоохранения Константин Хальзов прислал ответ на запрос 2 июля:

— Лечение пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 осуществляется в отделении пульмонологии ГБУЗ HCO «Бердская центральная городская больница», — сообщил министр. — Для пациентов данной категории выделены койки на 4 этаже больнииного корпуса ГБУЗ HCO «БЦГБ» по адресу: ул. Попова, 10/2. Схема маршрутизации пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 в Новосибирской области разрабатывается с учетом сложившейся на территории региона эпидемиологической обстановки.

Отделение пульмонологии ГБУЗ HCO «БЦГБ» рассчитано на 60 коек, из них 10 коек предназначены для пациентов с COVID-19. Согласно схеме маршрутизации пациентов с подозрением и

подтвержденным COVID-19 в Новосибирской области отделение пульмонологии ГБУЗ HCO «БЦГБ» принимает пациентов из Бердска. Для лечения пациентов с подозрением и подтвержденным COVID- 19 в ГБУЗ HCO «БЦГБ» определен один этаж больничного корпуса. Пациенты госпитализируются в одно и двухместные палаты в соответствии с их статусом.

На балансе ГБУЗ HCO «БЦГБ» находятся 9 аппаратов искусственной вентиляции легких, данного количества достаточно для оказания помощи пациентам больницы. Для лечения пациентов с подозрением и подтвержденным COVID—19 в ГБУЗ HCO «БЦГБ» по состоянию на 30.06.2020 привлечены врачи — 4 человека, медицинские сестры — 12 человек, младший медицинский персонал — 6 человек. С 1 июля к работе с данной категорией пациентов также приступят 4 медицинских брата.

Медицинские работники ГБУЗ HCO «БЦГБ» обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

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