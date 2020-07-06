Хочет клумбу: 90- летняя бабушка фекалиями загрязняет детские качели в Гатчине

По словам родителей местных детей, женщина в прошлом кидалась на них с лопатой, а как-то раз даже попробовала вырвать качели с корнем, но ей это оказалось не под силу.

90-летняя пенсионерка обмазывает ненавистные качели фекалиями Пожилая жительница Гатчины решила во что бы то ни стало отвоевать место под клумбу. В борьбе за участок земли, на котором стоят качели, она пользуется самыми грязными методами.

90-летняя пенсионерка обмазывает ненавистные качели фекалиями. Жители района утверждают, что это далеко не единственный неадекватный поступок, совершённый «старушкой Шапокляк».

По словам родителей местных детей, женщина в прошлом кидалась на них с лопатой, а как-то раз даже попробовала вырвать качели с корнем, но ей это оказалось не под силу.