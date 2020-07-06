Общий и любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Всю неделю на небе будет убывающая Луна. В этот период нужно по-новому взглянуть на старые проблемы и искать неожиданные решения.

Лунный прогноз для Водолеев на неделю говорит, что в ближайшие дни вам не только позволительно, но даже благоприятно идти на поводу у своих желаний Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля говорит, что всю неделю на небе будет убывающая Луна. В этот период нужно по-новому взглянуть на старые проблемы и искать неожиданные решения.

Общий гороскоп на неделю с 6 по 12 июля говорит, что можно приводить в порядок дела, но не стоит заниматься оформлением документов и брать кредиты. Это хорошее время для знакомств, романтических встреч и любовных приключений.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Овнов:

Гороскоп на неделю для Овнов говорит, что в это время лучше воздержаться от заключения сделок и не приступать к новым проектам. Многое может пойти не по плану, но никак не повлияет на общее состоянии вещей. Нужно больше заниматься своим здоровьем и не закрывать глаза на неприятные симптомы, если будете затягивать, то болезнь не уйдет, а только усугубит ситуацию.

Любовный гороскоп на неделю для Овнов говорит, что в семейных отношениях все будет спокойно и благоприятно. Причин для конфликтов и ссор не будет, поэтому проводите больше время с домочадцами. Узнайте у своей второй половинки, как бы она хотела провести выходные, и сорганизуйте досуг.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Тельцов:

Гороскоп на неделю для Тельцов говорит, что ваша карьера может резко пойти вверх, если не махнете рукой на проблемы, которые нужно решить. Неделя подходит для достижений и перемен в профессиональной деятельности. Не бойтесь менять работу и даже сферу деятельности. Новый трудовой путь может оказаться гораздо перспективнее прежнего.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов советует представителям знака отдохнуть от рутины и улучшить отношения отдыхом друг от друга. Если в последнее время заметно ухудшилось общение со второй половиной, постарайтесь стать менее навязчивыми. Отпуск порознь не навредит.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Близнецов:

Астропрогноз для Близнецов на неделю говорит, что в это время вы будете в достатке, а в доме будет полная чаша. Не стоит хвастаться перед друзьями, потому что зависть может испортить отношения. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как в спорах и ссорах вам везти не будет.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов говорит, что любимый человек поддержит вас в любой ситуации, поэтому смело двигайтесь вперед. На этой неделе можно преподнести друг другу приятные подарки в виде общего похода в спа или шикарный ресторан. Не переставайте вносить разнообразие в ваши отношения.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Раков:

Лунный прогноз для Раков на неделю говорит, что постоянный самоанализ не приведет ни к чему хорошему, а только будет разрушать вас. Можете почувствовать себя разбитыми, и особого желания трудиться у вас не будет. Пристрастие к алкоголю и другим вредным привычкам может затянуть вас на дно, поэтому учитесь поднимать настроение другими способами: онлайн-тренировки помогут возобновить жизненный тонус.

Любовный гороскоп на неделю для Раков советует быть честными со своими вторыми половинками. Нет никакого смысла врать или молчать о чем-то. Если хотите быть счастливыми и дышать свободно, стоит открыть партнеру правду, хранение которой вас тяготит. Начните жизнь с чистого листа.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Львов:

Звезды для Львов на неделю говорят, что неделя будет напряженной. Работы будет много, но мысли о прибыли помогут довести ее до конца даже раньше необходимого срока. Постарайтесь получать как можно больше положительных эмоций и общаться только с приятными людьми. В конце недели сможете расслабиться в компании единомышленников.

Любовный гороскоп на неделю для Львов говорит, что вам захочется получать больше тепла и понимания от близких. Говорите родным людям больше о своей любви, не стоит стесняться чувств и воспринимать их за слабость. Доверяйте свои секреты не друзьям, а второй половинке.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Дев:

Зодиакальный прогноз для Дев на неделю говорит, что в ближайшие 7 дней вас могут ожидать полезные деловые контакты. Полезные знакомства могут произойти в неожиданном месте. Будьте компанейскими, незачем зажиматься. Приятные сюрпризы ожидаются во второй половине недели.

Любовный гороскоп на неделю для Дев говорит, что нужно пересмотреть свое отношение к некоторым людям. В окружении свободных представителей знака есть человек, с которым могут сложиться хорошие отношения, но ваш характер мешает вам наладить контакт.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Весов:

Астропрогноз для Весов на неделю говорит, что везение на вашей стороне, но не требуйте от жизни невозможного. Стройте планы, но не настраивайтесь на определенный результат, дайте возможность проявиться счастливому случаю. Возможно, понадобиться консультация врача. Не откладывайте здоровье на потом и не занимайтесь самолечением.

Любовный гороскоп для Весов на неделю говорит, что свободным представителям знака нужно заняться личной жизнью. Если вы ищете человека для серьезных и длительных отношений, то стоит завести новое знакомство именно в эти выходные. Постарайтесь быть не настолько холодными в общении, как вы привыкли.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Скорпионов:

Гороскоп для Скорпионов на неделю говорит, что домашние хлопоты будут отнимать много времени, но их нужно будет довести до конца. Многие представители знака затеют ремонт, который потянет за собой большие финансовые расходы. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу.

Любовный гороскоп для Скорпионов на неделю говорит, что эту неделю нужно посвятить своей семье и близким людям. Проводите больше времени, склоняясь к интересами ваших любимых. Не давите на родных в финансовых вопросах, чтобы не возникали конфликты. Помните, доверие — залог гармоничных отношений.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Стрельцов:

Звезды для Стрельцов на неделю советует в это время уделить максимум внимания финансовым вопросам. Будьте осторожны в магазинах, на рынках и супермаркетах, потому что продавец может вас обсчитать. Также лучше отложить дорогостоящие покупки, тем более, что чуть позже вы сможете приобрести необходимое по выгодной акции.

Любовный гороскоп для Стрельцов на неделю говорит, что ваша вторая половинка начнет проявлять больше заботы по отношению к вам. В этот период можно планировать отпуск или дальние поездки к родственникам. Нужно заниматься общим делом, оно может вас сплотить и сделать отношения более близкими.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Козерогов:

Зодиак для Козерогов на неделю говорит, что это время хорошо использовать для начала комплекса оздоровительных мероприятий. Пойдут на пользу процедуры красоты: отбеливание зубов, массаж, маникюр. Особое удовольствие и пользу могут принести физические тренировки. Также ожидайте денежную прибыль.

Любовный гороскоп для Козерогов на неделю говорит, что в отношениях нужно быть храбрыми и смелыми. Вечера посвящайте любимым людям и семейным ценностям: устраивайте ужины, смотрите вместе фильмы, выходите на общие прогулки. Близкие всегда будут на вашей стороне.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Водолеев:

Лунный прогноз для Водолеев на неделю говорит, что в ближайшие дни вам не только позволительно, но даже благоприятно идти на поводу у своих желаний. Признайтесь, вы выгорели на работе и заслуживаете хорошего отдыха. Спланируйте отпуск своей мечты и не жалейте на это денег. Не будьте эгоистами по отношению к друзьям.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев говорит, что на протяжении недели вы будете взволнованы и заняты работой, но не забывайте о личной жизни. Выходные обязательно проведите с любимым человеком, можно отправиться в любимый ресторан, прогуляться по вечернему городу.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Рыб:

Общий гороскоп для Рыб на неделю говорит, что на этой неделе ваше настроение будет колебаться на грани прекрасного и ужасного. Сейчас вы не сможете объективно оценить ситуацию, что неизбежно приведет к конфликтам. Не стоит себя укорять за ошибки, никто не идеален. Солнце выйдет из-за туч во второй половине недели — хорошие новости вдохновят на жизнь с чистого листа.

Любовный гороскоп на неделю для Раков говорит, что лучше держаться своего партнера и пытаться не портить с ним отношения. Научитесь сдерживать эмоции и не грубить, даже если есть веский повод для конфликта. Временно откажитесь от встреч с друзьями, больше времени посвящайте семье.

Источник: Хочу