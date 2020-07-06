Маньяк-сантехник Ежов со стажем в 10 лет покончил с собой в СИЗО. Сморите видео

По данным следствия, на его счету пять изнасилований и убийств, одно покушение на убийство и одно изнасилование. Всего в списке маньяка семь жертв — от 10 до 88 лет.

Ранее на допросе сантехник признался в семи изнасилованиях и убийствах

Как стало известно РЕН ТВ, в Ногинском следственном изоляторе покончил с собой маньяк-сантехник Александр Ежов, обвиняемый в совершении серии убийств женщин. В Следственном комитете подтвердили эту информацию.

По версии следствия, подозреваемый с 2010 по 2020 год проникал в дома Ступинского и Каширского городских округов, где совершал свои кровавые преступления.

По данным следствия, на его счету пять изнасилований и убийств, одно покушение на убийство и одно изнасилование. Всего в списке маньяка семь жертв — от 10 до 88 лет.

Только двоим после нападения удалось выжить. Это две несовершеннолетние девочки. Одну из них спас отец, который услышал шум, второй самой удалось дать отпор преступнику.

Источник: РЕН-ТВ