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Глупостью и чушью назвал эпилепсию у виновника смертельного ДТП Ефремова его адвокат

16:45 06.07.2020 Фото: Пресс-служба Таганского суда
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Пашаев отметил, что в аварии с участием Ефремова погиб человек и, как бы ни чувствовал себя артист во время инцидента, «есть ДТП и есть труп».

Глупостью и чушью назвал эпилепсию у виновника смертельного ДТП Ефремова его адвокат
В аварии с участием Ефремова погиб человек

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал «360» появившиеся в СМИ слухи о том, что защита будет отстаивать в суде версию об эпилепсии у артиста.

Юрист назвал эту информацию «глупостью и чушью», подчеркнув, что она не соответствует действительности.

«Я не знаю, кто писал. Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать», — цитирует его телеканал.

Пашаев отметил, что в аварии с участием Ефремова погиб человек и, как бы ни чувствовал себя артист во время инцидента, «есть ДТП и есть труп».

Юрист добавил, что не может заранее раскрывать линию защиты и не работает на публику.

«Я не шоумен, который к определенным людям ходит с утра до вечера, по телеканалам бегает», — сказал он.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице на следующий день.

В момент аварии артист был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас актер находится под домашним арестом.

Накануне Пашаев заявил, что Ефремов не считает себя виновником аварии. Он также намекнул, что во время ДТП артист мог быть в автомобиле не один.

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