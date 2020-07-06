06.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Наталия Орейро зарегистрировалась в Instagram и обратилась к русским

16:14 06.07.2020 Фото: wikipedia.org 1
1

Звезда сопроводила свое первое видео в социальной сети русскими субтитрами.

Наталия Орейро зарегистрировалась в Instagram и обратилась к русским
Орейро рассказала, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта

На своем первом видео в Instagram известная звезда сериала «Дикий ангел» рассказала о задумке создать свою страницу в данной социальной сети. Ранее стало известно, что актриса и певица получает российской гражданство.

На видео Наталья подписала: «— Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И спрашиваю себя: что же я ещё могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать инстаграм? Я сделаю инстаграм!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Hola Instagram! #nataliaoreiro #наталияорейро

Публикация от Natalia Oreiro (@nataliaoreirosoy)

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Смотрели "Дикого ангела"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Известный композитор Эннио Морриконе скончался 6 июля в возрасте 91 года
16:33 06-07-2020
Известный композитор Эннио Морриконе скончался 6 июля в возрасте 91 года
Приговорил к штрафу в 500 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма журналистку Светлану Прокопьеву суд Москвы
16:32 06-07-2020
Приговорил к штрафу в 500 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма журналистку Светлану Прокопьеву суд Москвы
БердскРеконструкция века: Облицовочный кирпич вокзала моют и чистят в пандемию коронавируса в Бердске
16:30 06-07-2020
Реконструкция века: Облицовочный кирпич вокзала моют и чистят в пандемию коронавируса в Бердске
Полезная альтернатива сахару, шоколаду и выпечки во время похудения
16:27 06-07-2020
Полезная альтернатива сахару, шоколаду и выпечки во время похудения
Подробный лунный денежный календарь на июль 2020: Нельзя давать в долг 6 и 31 июля
16:21 06-07-2020
Подробный лунный денежный календарь на июль 2020: Нельзя давать в долг 6 и 31 июля
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу 2
16:17 06-07-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскВ палате пульмонологии по 1 или 2 пациента с COVID-19. Как лечат коронавирус в отделении рассказал министр Хальзов
16:15 06-07-2020
В палате пульмонологии по 1 или 2 пациента с COVID-19. Как лечат коронавирус в отделении рассказал министр Хальзов
Обвиняемой в оправдании терроризма журналистке вынесет приговор 6 июля суд Москвы
16:15 06-07-2020
Обвиняемой в оправдании терроризма журналистке вынесет приговор 6 июля суд Москвы
Наталия Орейро зарегистрировалась в Instagram и обратилась к русским
16:14 06-07-2020
Наталия Орейро зарегистрировалась в Instagram и обратилась к русским
Скончались от коронавируса 135 россиян за сутки на 6 июля. Всего 10 296 жертв COVID-19
16:09 06-07-2020
Скончались от коронавируса 135 россиян за сутки на 6 июля. Всего 10 296 жертв COVID-19