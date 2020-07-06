Наталия Орейро зарегистрировалась в Instagram и обратилась к русским

Орейро рассказала, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта

На своем первом видео в Instagram известная звезда сериала «Дикий ангел» рассказала о задумке создать свою страницу в данной социальной сети. Ранее стало известно, что актриса и певица получает российской гражданство.

На видео Наталья подписала: «— Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И спрашиваю себя: что же я ещё могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать инстаграм? Я сделаю инстаграм!».