Наталия Орейро зарегистрировалась в Instagram и обратилась к русским

На своем первом видео в Instagram известная звезда сериала «Дикий ангел» рассказала о задумке создать свою страницу в данной социальной сети. Ранее стало известно, что актриса и певица получает российской гражданство.
На видео Наталья подписала: «— Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И спрашиваю себя: что же я ещё могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать инстаграм? Я сделаю инстаграм!».
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Hola Instagram! #nataliaoreiro #наталияорейро