06.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Нашли коронавирус у 6 611 россиян за сутки на 6 июля: Список регионов

16:05 06.07.2020 Фото: Pexels
0

Из них у 28,8% вирус протекает бессимптомно. Выписаны по выздоровлению 3 579 человек.Всего заражены 687 862 россиян.

Нашли коронавирус у 6 611 россиян за сутки на 6 июля: Список регионов
Скончались за истекшие сутки 135 пациентов

В России за сутки выявлено 6 611 случая коронавируса. Скончались 135 человек, выздоровели 3 579 пациентов.

В России за сутки выявлено вновь менее 7 тысяч новых случаев COVID – 19.

ИЦК сообщает, что в России за сутки зафиксировано 6 611 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них у 28,8% вирус протекает бессимптомно. Скончались за истекшие сутки 135 пациентов. Выписаны по выздоровлению 3 579 человек.

Таким образом, с начала эпидемии в России выявлено 687 862 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Жертвами коронавируса стали на сегодняшний день 10 296 человек. Выздоровели 454 329 человек.

По регионам новые случаи коронавируса распределились следующим образом:

1. Москва 685
2. Московская область 292
3. Ханты-Мансийский АО 289
4. Санкт-Петербург 280
5. Свердловская область 270
6. Иркутская область 239

7. Нижегородская область 212
8. Ямало-Ненецкий АО 197
9. Воронежская область 146
10. Мурманская область 135
11. Самарская область 135
12. Красноярский край 131
13. Челябинская область 128
14. Алтайский край 124
15. Ульяновская область 107
16. Новосибирская область 106
17. Архангельская область 104
18. Саратовская область 99
19. Волгоградская область 94
20. Ростовская область 91
21. Омская область 84
22. Оренбургская область 83
23. Хабаровский край 82
24. Ставропольский край 80
25. Тюменская область 80
26. Республика Тыва 75
27. Кемеровская область 74
28. Пензенская область 71
29. Тульская область 69
30. Ивановская область 68
31. Чувашская Республика 68
32. Республика Коми 67
33. Приморский край 65
34. Краснодарский край 60
35. Орловская область 57
36. Кировская область 55
37. Пермский край 53
38. Курганская область 53
39. Ленинградская область 52
40. Республика Дагестан 52
41. Белгородская область 51
42. Томская область 51
43. Владимирская область 49
44. Калужская область 49
45. Республика Башкортостан 47
46. Камчатский край 47
47. Кабардино-Балкарская Республика 46
48. Тамбовская область 44
49. Забайкальский край 44
50. Брянская область 43
51. Курская область 43
52. Астраханская область 42
53. Смоленская область 41
54. Республика Бурятия 41
55. Ярославская область 40
56. Сахалинская область 40
57. Рязанская область 39
58. Тверская область 38
59. Республика Татарстан 38
60. Республика Крым 38
61. Новгородская область 37
62. Республика Саха (Якутия) 37
63. Липецкая область 34
64. Республика Мордовия 34
65. Карачаево-Черкесская Республика 33
66. Республика Калмыкия 32
67. Амурская область 29
68. Республика Марий Эл 28
69. Республика Хакасия 28
70. Республика Адыгея 27
71. Псковская область 26
72. Вологодская область 21
73. Республика Северная Осетия 21
74. Костромская область 20
75. Республика Алтай 20
76. Калининградская область 18
77. Удмуртская Республика 18
78. Республика Карелия 15
79. Республика Ингушетия 15
80. Чеченская Республика 14
81. Магаданская область 7
82. Ненецкий автономный округ 6
83. г. Севастополь 4
84. Еврейская АО 3
85. Чукотский АО 1

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Следите за регионами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Известный композитор Эннио Морриконе скончался 6 июля в возрасте 91 года
16:33 06-07-2020
Известный композитор Эннио Морриконе скончался 6 июля в возрасте 91 года
Приговорил к штрафу в 500 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма журналистку Светлану Прокопьеву суд Москвы
16:32 06-07-2020
Приговорил к штрафу в 500 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма журналистку Светлану Прокопьеву суд Москвы
БердскРеконструкция века: Облицовочный кирпич вокзала моют и чистят в пандемию коронавируса в Бердске
16:30 06-07-2020
Реконструкция века: Облицовочный кирпич вокзала моют и чистят в пандемию коронавируса в Бердске
Полезная альтернатива сахару, шоколаду и выпечки во время похудения
16:27 06-07-2020
Полезная альтернатива сахару, шоколаду и выпечки во время похудения
Подробный лунный денежный календарь на июль 2020: Нельзя давать в долг 6 и 31 июля
16:21 06-07-2020
Подробный лунный денежный календарь на июль 2020: Нельзя давать в долг 6 и 31 июля
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу 2
16:17 06-07-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскВ палате пульмонологии по 1 или 2 пациента с COVID-19. Как лечат коронавирус в отделении рассказал министр Хальзов
16:15 06-07-2020
В палате пульмонологии по 1 или 2 пациента с COVID-19. Как лечат коронавирус в отделении рассказал министр Хальзов
Обвиняемой в оправдании терроризма журналистке вынесет приговор 6 июля суд Москвы
16:15 06-07-2020
Обвиняемой в оправдании терроризма журналистке вынесет приговор 6 июля суд Москвы
Наталия Орейро зарегистрировалась в Instagram и обратилась к русским
16:14 06-07-2020
Наталия Орейро зарегистрировалась в Instagram и обратилась к русским
Скончались от коронавируса 135 россиян за сутки на 6 июля. Всего 10 296 жертв COVID-19
16:09 06-07-2020
Скончались от коронавируса 135 россиян за сутки на 6 июля. Всего 10 296 жертв COVID-19