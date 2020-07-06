Нашли коронавирус у 6 611 россиян за сутки на 6 июля: Список регионов

В России за сутки выявлено 6 611 случая коронавируса. Скончались 135 человек, выздоровели 3 579 пациентов.
В России за сутки выявлено вновь менее 7 тысяч новых случаев COVID – 19.
ИЦК сообщает, что в России за сутки зафиксировано 6 611 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них у 28,8% вирус протекает бессимптомно. Скончались за истекшие сутки 135 пациентов. Выписаны по выздоровлению 3 579 человек.
По регионам новые случаи коронавируса распределились следующим образом:
1. Москва 685
2. Московская область 292
3. Ханты-Мансийский АО 289
4. Санкт-Петербург 280
5. Свердловская область 270
6. Иркутская область 239
8. Ямало-Ненецкий АО 197
9. Воронежская область 146
10. Мурманская область 135
11. Самарская область 135
12. Красноярский край 131
13. Челябинская область 128
14. Алтайский край 124
16. Новосибирская область 106
17. Архангельская область 104
18. Саратовская область 99
19. Волгоградская область 94
20. Ростовская область 91
21. Омская область 84
22. Оренбургская область 83
24. Ставропольский край 80
25. Тюменская область 80
26. Республика Тыва 75
27. Кемеровская область 74
28. Пензенская область 71
29. Тульская область 69
30. Ивановская область 68
32. Республика Коми 67
33. Приморский край 65
34. Краснодарский край 60
35. Орловская область 57
36. Кировская область 55
37. Пермский край 53
38. Курганская область 53
40. Республика Дагестан 52
41. Белгородская область 51
42. Томская область 51
43. Владимирская область 49
44. Калужская область 49
45. Республика Башкортостан 47
46. Камчатский край 47
48. Тамбовская область 44
49. Забайкальский край 44
50. Брянская область 43
51. Курская область 43
52. Астраханская область 42
53. Смоленская область 41
54. Республика Бурятия 41
56. Сахалинская область 40
57. Рязанская область 39
58. Тверская область 38
59. Республика Татарстан 38
60. Республика Крым 38
61. Новгородская область 37
62. Республика Саха (Якутия) 37
64. Республика Мордовия 34
65. Карачаево-Черкесская Республика 33
66. Республика Калмыкия 32
67. Амурская область 29
68. Республика Марий Эл 28
69. Республика Хакасия 28
70. Республика Адыгея 27
72. Вологодская область 21
73. Республика Северная Осетия 21
74. Костромская область 20
75. Республика Алтай 20
76. Калининградская область 18
77. Удмуртская Республика 18
78. Республика Карелия 15
80. Чеченская Республика 14
81. Магаданская область 7
82. Ненецкий автономный округ 6
83. г. Севастополь 4
84. Еврейская АО 3
85. Чукотский АО 1