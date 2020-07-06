Без диет и таблеток: Максим Фадеев похудел на 100 кг за год, диетологии бьют тревогу

Специалисты уверяют, что нельзя это нести в массы, если даже таким способом действительно возможно похудеть

Фадеев рассказал поклонникам, что ему удалось сбросить сто килограммов. В доказательство он приложил к посту фотографию. На снимке музыкант «примеряет» старые шорты.

Диетологи раскритиковали метод похудения Максима Фадеева, который за год сбросил 100 килограммов. По словам композитора, его секрет прост — достаточно утром, днём и вечером выпивать перед едой 600 миллилитров горячей воды. А питаться можно как обычно. Специалисты уверяют, что нельзя это нести в массы, если даже таким способом действительно возможно похудеть. Важно не пить много воды, а менять базовое питание.