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Без диет и таблеток: Максим Фадеев похудел на 100 кг за год, диетологии бьют тревогу

16:00 06.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CBU4YT1iUph/
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По словам композитора, его секрет прост.

Без диет и таблеток: Максим Фадеев похудел на 100 кг за год, диетологии бьют тревогу
Специалисты уверяют, что нельзя это нести в массы, если даже таким способом действительно возможно похудеть

Фадеев рассказал поклонникам, что ему удалось сбросить сто килограммов. В доказательство он приложил к посту фотографию. На снимке музыкант «примеряет» старые шорты.

Диетологи раскритиковали метод похудения Максима Фадеева, который за год сбросил 100 килограммов. По словам композитора, его секрет прост — достаточно утром, днём и вечером выпивать перед едой 600 миллилитров горячей воды. А питаться можно как обычно. Специалисты уверяют, что нельзя это нести в массы, если даже таким способом действительно возможно похудеть. Важно не пить много воды, а менять базовое питание.

 Люди понимают всё буквально. Им скажут: пейте много воды — и похудеете, они и будут пить. И если у одного человека здоровье сильно не пострадает, то другой может посадить организм, нарушить работу мочеполовой системы. На самом деле нужно менять базовое питание, которое войдёт в вашу жизнь не на неделю или месяц, а на всю жизнь, — передаёт  слова консультанта по лечебному питанию Светланы Титовой.

При этом она предположила, что композитор всё же корректировал своё питание. Одной водой 100 килограммов не сбросишь, уверяет Титова. Диетолог и нутрициолог Инна Кононенко вовсе не верит, что Фадеев худел самостоятельно. По её мнению, скорее всего, с ним работала целая команда врачей. Ведь ожирение — это только верхушка айсберга. У композитора, скорее всего, целый букет заболеваний.

 Соли мочевой кислоты могут откладываться в почках, в суставах, приводить к воспалению подагры. Многие находятся в состоянии преддиабета, у них нарушается водный обмен, увеличивается масса тела. В крови повышается содержание триглицеридов  липидов, в виде которых организм запасает лишние калории, — объяснила она.

Источник: life.ru

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