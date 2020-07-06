06.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Подробный лунный денежный календарь на июль 2020: Нельзя давать в долг 6 и 31 июля

16:21 06.07.2020 Фото: pxhere.com
0

Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на июль 2020 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана.

Подробный лунный денежный календарь на июль 2020: Нельзя давать в долг 6 и 31 июля
Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок

Лунный денежный календарь на июль 2020 расскажет наверняка, когда стоит, а когда нет давать деньги в долг, пересчитывать свои накопления, делать серьезные покупки и откладывать сбережения на «черный день». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Карантин все еще не спешит нас покидать окончательно, что, безусловно, сказывается неблагоприятно на всех сферах деятельности. Особенно унывает кошелек… Предлагаем познакомиться с денежным календарем на июль 2020 и определить для себя, когда и какие денежные операции можно и нужно делать, а когда — спрятать кошелек поглубже.

Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на июль 2020 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.

  • Можно давать в долг в июле 2020: 15 июля.
  • Можно возвращать долги в июле 2020: 26 июля.
  • Нельзя давать долг в июле 2020: 6, 31 июля.
  • Когда пересчитывать деньги в июле 2020: 4, 18 июля.
  • Можно брать кредиты и деньги в долг в июле 2020: 10 июля.
  • Нельзя отдавать долги в июле 2020: 17 июля.
  • Купите кошелек в июле 2020: 31 июля.
  • Нельзя брать в долг в июле 2020: 16, 22 июля.
  • Покупайте подарки в июле 2020: 12, 19 июля.

Давайте разберемся детальнее в лунном денежном календаре на июля 2020.

1 июля 2020 года (начало 11-го лунного дня в 16:53. Растущая Луна в Скорпионе)

Будьте осторожны — возрастает вероятность нарваться на воров, которые могут утащить удачу.

2 июля 2020 года (начало 12-го лунного дня в 18:20. Растущая Луна в Стрельце)

Проявляйте щедрость, подавайте милостыню, и в ближайшее время ваше финансовое положение улучшится.

3 июля 2020 года (начало 13-го лунного дня в 19:43. Растущая Луна в Стрельце)

Если вы приложите усилия, то скоро хобби принесет доход.

4 июля 2020 года (начало 14-го лунного дня в 20:54. Растущая Луна в Козероге)

Откажитесь от больших трат, сосредоточьтесь на накоплении денег.

5 июля 2020 года (начало 15-го лунного дня в 21:49. Луна в Козероге. Полнолуние в 7:44)

Велик риск стать жертвой мошенников.

6 июля 2020 года (начало 16-го лунного дня в 22:28. Убывающая Луна в Козероге)

Ни в коем случае не давайте в долг.

7 июля 2020 года (начало 17-го лунного дня в 22:56. Убывающая Луна в Водолее)

Обряды, связанные с хозяйственными нуждами, будут эффективны.

8 июля 2020 года (начало 18-го лунного дня в 23:16. Убывающая Луна в Водолее)

Хороший момент, чтобы провести обряд на прибавку зарплаты, приманить новую денежную работу.

9 июля 2020 года (начало 19-го лунного дня в 23:32. Убывающая Луна в Рыбах)

Откажитесь от крупных трат и покупок, сосредоточьтесь на планах накопления денежных средств.

10 июля 2020 года (начало 20-го лунного дня в 23:45. Убывающая Луна в Рыбах) 

В первой половине дня решайте вопросы, связанные с недвижимостью и торговлей.

11 июля 2020 года (начало 21-го лунного дня в 23:56. Убывающая Луна в Овне) 

Сегодня хорошо начинать поиски новой работы.

12 июля 2020 года (21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне)

Время делать крупные покупки, совершать сделки, касающиеся недвижимости.

13 июля 2020 года (начало 22-го лунного дня в 0:07. Убывающая Луна в Овне) 

Будьте начеку — недоброжелатели активизируются.

14 июля 2020 года (начало 23-го лунного дня в 0:18. Убывающая Луна в Тельце)

Сегодня удача благоволит смелым и решительным!

15 июля 2020 года (начало 24-го лунного дня в 0:32. Убывающая Луна в Тельце)

Не раскрывайте секрет своих доходов, чтобы они не обернулись расходами.

16 июля 2020 года (начало 25-го лунного дня в 0:48. Убывающая Луна в Близнецах) 

Не верьте обещаниям новых партнеров, не принимайте спонтанных решений.

17 июля 2020 года (начало 26-го лунного дня в 1:10. Убывающая Луна в Близнецах)

Нежелательно возвращать долги — можете растерять денежную энергию.

18 июля 2020 года (начало 27-го лунного дня в 1:39. Убывающая Луна в Близнецах)

День, покровительствующий малому бизнесу и особенно торговле.

19 июля 2020 года (начало 28-го лунного дня в 2:20. Убывающая Луна в Раке)

Потраченная сумма довольно быстро вернется в ваш кошелек, при условии, что это будут ваши, а не кредитные деньги.

20 июля 2020 года (начало 29-го лунного дня в 3:17; начало 1-го лунного дня в 20:32. Луна в Раке. Новолуние в 20:32

Помедитируйте на удачи и достаток.

21 июля 2020 года (начало 2-го лунного дня в 4:28. Растущая Луна во Льве)

Искренняя радость поможет освободиться от всего, что мешает вам разбогатеть.

22 июля 2020 года (начало 3-го лунного дня в 5:51. Растущая Луна во Льве)

Избегайте азартных игр — ущерб окажется велик.

23 июля 2020 года (начало 4-го лунного дня в 7:19. Растущая Луна в Деве)

Обустройте рабочее пространство по фэн-шуй.

24 июля 2020 года (начало 5-го лунного дня в 8:48. Растущая Луна в Деве)

Энергетика дня не благоприятствует заговорам связанным с быстрым обогащением.

25 июля 2020 года (начало 6-го лунного дня в 10:16. Растущая Луна в Весах)

Велика сила заговоров на возвращение долгов, зарядки бизнеса на успех, обрядов для торговли.

26 июля 2020 года (начало 7-го лунного дня в 11:44. Растущая Луна в Весах

День возвращения долгов, как кармических, так и материальных.

27 июля 2020 года (начало 8-го лунного дня в 13:11. Растущая Луна в Скорпионе)

Слово и мысль сегодня наделены мощной силой.

28 июля 2020 года (начало 9-го лунного дня в 14:38. Растущая Луна в Скорпионе

Осмысление ошибок поможет найти путь к достатку и успеху.

29 июля 2020 года (начало 10-го лунного дня в 16:05. Растущая Луна в Стрельце)

Не лучший момент для управления денежной энергией.

30 июля 2020 года (начало 11-го лунного дня в 17:28. Растущая Луна в Стрельце

Сделайте собственный амулет для кошелька.

31 июля 2020 года (начало 12-го лунного дня в 18:41. Растущая Луна в Стрельце)

Ни в коем случае не давайте в долг.

Источник: Хочу

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите в силу лунного влияния?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Известный композитор Эннио Морриконе скончался 6 июля в возрасте 91 года
16:33 06-07-2020
Известный композитор Эннио Морриконе скончался 6 июля в возрасте 91 года
Приговорил к штрафу в 500 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма журналистку Светлану Прокопьеву суд Москвы
16:32 06-07-2020
Приговорил к штрафу в 500 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма журналистку Светлану Прокопьеву суд Москвы
БердскРеконструкция века: Облицовочный кирпич вокзала моют и чистят в пандемию коронавируса в Бердске
16:30 06-07-2020
Реконструкция века: Облицовочный кирпич вокзала моют и чистят в пандемию коронавируса в Бердске
Полезная альтернатива сахару, шоколаду и выпечки во время похудения
16:27 06-07-2020
Полезная альтернатива сахару, шоколаду и выпечки во время похудения
Подробный лунный денежный календарь на июль 2020: Нельзя давать в долг 6 и 31 июля
16:21 06-07-2020
Подробный лунный денежный календарь на июль 2020: Нельзя давать в долг 6 и 31 июля
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу 2
16:17 06-07-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскВ палате пульмонологии по 1 или 2 пациента с COVID-19. Как лечат коронавирус в отделении рассказал министр Хальзов
16:15 06-07-2020
В палате пульмонологии по 1 или 2 пациента с COVID-19. Как лечат коронавирус в отделении рассказал министр Хальзов
Обвиняемой в оправдании терроризма журналистке вынесет приговор 6 июля суд Москвы
16:15 06-07-2020
Обвиняемой в оправдании терроризма журналистке вынесет приговор 6 июля суд Москвы
Наталия Орейро зарегистрировалась в Instagram и обратилась к русским
16:14 06-07-2020
Наталия Орейро зарегистрировалась в Instagram и обратилась к русским
Скончались от коронавируса 135 россиян за сутки на 6 июля. Всего 10 296 жертв COVID-19
16:09 06-07-2020
Скончались от коронавируса 135 россиян за сутки на 6 июля. Всего 10 296 жертв COVID-19