Подробный лунный денежный календарь на июль 2020: Нельзя давать в долг 6 и 31 июля

Лунный денежный календарь на июль 2020 расскажет наверняка, когда стоит, а когда нет давать деньги в долг, пересчитывать свои накопления, делать серьезные покупки и откладывать сбережения на «черный день». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Карантин все еще не спешит нас покидать окончательно, что, безусловно, сказывается неблагоприятно на всех сферах деятельности. Особенно унывает кошелек… Предлагаем познакомиться с денежным календарем на июль 2020 и определить для себя, когда и какие денежные операции можно и нужно делать, а когда — спрятать кошелек поглубже.
Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на июль 2020 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.
- Можно давать в долг в июле 2020: 15 июля.
- Можно возвращать долги в июле 2020: 26 июля.
- Нельзя давать долг в июле 2020: 6, 31 июля.
- Когда пересчитывать деньги в июле 2020: 4, 18 июля.
- Можно брать кредиты и деньги в долг в июле 2020: 10 июля.
- Нельзя отдавать долги в июле 2020: 17 июля.
- Купите кошелек в июле 2020: 31 июля.
- Нельзя брать в долг в июле 2020: 16, 22 июля.
- Покупайте подарки в июле 2020: 12, 19 июля.
Давайте разберемся детальнее в лунном денежном календаре на июля 2020.
1 июля 2020 года (начало 11-го лунного дня в 16:53. Растущая Луна в Скорпионе)
Будьте осторожны — возрастает вероятность нарваться на воров, которые могут утащить удачу.
2 июля 2020 года (начало 12-го лунного дня в 18:20. Растущая Луна в Стрельце)
Проявляйте щедрость, подавайте милостыню, и в ближайшее время ваше финансовое положение улучшится.
3 июля 2020 года (начало 13-го лунного дня в 19:43. Растущая Луна в Стрельце)
Если вы приложите усилия, то скоро хобби принесет доход.
4 июля 2020 года (начало 14-го лунного дня в 20:54. Растущая Луна в Козероге)
Откажитесь от больших трат, сосредоточьтесь на накоплении денег.
5 июля 2020 года (начало 15-го лунного дня в 21:49. Луна в Козероге. Полнолуние в 7:44)
Велик риск стать жертвой мошенников.
6 июля 2020 года (начало 16-го лунного дня в 22:28. Убывающая Луна в Козероге)
Ни в коем случае не давайте в долг.
7 июля 2020 года (начало 17-го лунного дня в 22:56. Убывающая Луна в Водолее)
Обряды, связанные с хозяйственными нуждами, будут эффективны.
8 июля 2020 года (начало 18-го лунного дня в 23:16. Убывающая Луна в Водолее)
Хороший момент, чтобы провести обряд на прибавку зарплаты, приманить новую денежную работу.
9 июля 2020 года (начало 19-го лунного дня в 23:32. Убывающая Луна в Рыбах)
Откажитесь от крупных трат и покупок, сосредоточьтесь на планах накопления денежных средств.
10 июля 2020 года (начало 20-го лунного дня в 23:45. Убывающая Луна в Рыбах)
В первой половине дня решайте вопросы, связанные с недвижимостью и торговлей.
11 июля 2020 года (начало 21-го лунного дня в 23:56. Убывающая Луна в Овне)
Сегодня хорошо начинать поиски новой работы.
12 июля 2020 года (21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне)
Время делать крупные покупки, совершать сделки, касающиеся недвижимости.
13 июля 2020 года (начало 22-го лунного дня в 0:07. Убывающая Луна в Овне)
Будьте начеку — недоброжелатели активизируются.
14 июля 2020 года (начало 23-го лунного дня в 0:18. Убывающая Луна в Тельце)
Сегодня удача благоволит смелым и решительным!
15 июля 2020 года (начало 24-го лунного дня в 0:32. Убывающая Луна в Тельце)
Не раскрывайте секрет своих доходов, чтобы они не обернулись расходами.
16 июля 2020 года (начало 25-го лунного дня в 0:48. Убывающая Луна в Близнецах)
Не верьте обещаниям новых партнеров, не принимайте спонтанных решений.
17 июля 2020 года (начало 26-го лунного дня в 1:10. Убывающая Луна в Близнецах)
Нежелательно возвращать долги — можете растерять денежную энергию.
18 июля 2020 года (начало 27-го лунного дня в 1:39. Убывающая Луна в Близнецах)
День, покровительствующий малому бизнесу и особенно торговле.
19 июля 2020 года (начало 28-го лунного дня в 2:20. Убывающая Луна в Раке)
Потраченная сумма довольно быстро вернется в ваш кошелек, при условии, что это будут ваши, а не кредитные деньги.
20 июля 2020 года (начало 29-го лунного дня в 3:17; начало 1-го лунного дня в 20:32. Луна в Раке. Новолуние в 20:32)
Помедитируйте на удачи и достаток.
21 июля 2020 года (начало 2-го лунного дня в 4:28. Растущая Луна во Льве)
Искренняя радость поможет освободиться от всего, что мешает вам разбогатеть.
22 июля 2020 года (начало 3-го лунного дня в 5:51. Растущая Луна во Льве)
Избегайте азартных игр — ущерб окажется велик.
23 июля 2020 года (начало 4-го лунного дня в 7:19. Растущая Луна в Деве)
Обустройте рабочее пространство по фэн-шуй.
24 июля 2020 года (начало 5-го лунного дня в 8:48. Растущая Луна в Деве)
Энергетика дня не благоприятствует заговорам связанным с быстрым обогащением.
25 июля 2020 года (начало 6-го лунного дня в 10:16. Растущая Луна в Весах)
Велика сила заговоров на возвращение долгов, зарядки бизнеса на успех, обрядов для торговли.
26 июля 2020 года (начало 7-го лунного дня в 11:44. Растущая Луна в Весах)
День возвращения долгов, как кармических, так и материальных.
27 июля 2020 года (начало 8-го лунного дня в 13:11. Растущая Луна в Скорпионе)
Слово и мысль сегодня наделены мощной силой.
28 июля 2020 года (начало 9-го лунного дня в 14:38. Растущая Луна в Скорпионе)
Осмысление ошибок поможет найти путь к достатку и успеху.
29 июля 2020 года (начало 10-го лунного дня в 16:05. Растущая Луна в Стрельце)
Не лучший момент для управления денежной энергией.
30 июля 2020 года (начало 11-го лунного дня в 17:28. Растущая Луна в Стрельце)
Сделайте собственный амулет для кошелька.
31 июля 2020 года (начало 12-го лунного дня в 18:41. Растущая Луна в Стрельце)
Ни в коем случае не давайте в долг.
Источник: Хочу