Подробный лунный денежный календарь на июль 2020: Нельзя давать в долг 6 и 31 июля

Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на июль 2020 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана.

Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок Лунный денежный календарь на июль 2020 расскажет наверняка, когда стоит, а когда нет давать деньги в долг, пересчитывать свои накопления, делать серьезные покупки и откладывать сбережения на «черный день». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Карантин все еще не спешит нас покидать окончательно, что, безусловно, сказывается неблагоприятно на всех сферах деятельности. Особенно унывает кошелек… Предлагаем познакомиться с денежным календарем на июль 2020 и определить для себя, когда и какие денежные операции можно и нужно делать, а когда — спрятать кошелек поглубже.

Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на июль 2020 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.

Можно давать в долг в июле 2020: 15 июля.

15 июля. Можно возвращать долги в июле 2020: 26 июля.

26 июля. Нельзя давать долг в июле 2020: 6, 31 июля.

6, 31 июля. Когда пересчитывать деньги в июле 2020: 4, 18 июля.

4, 18 июля. Можно брать кредиты и деньги в долг в июле 2020: 10 июля.

10 июля. Нельзя отдавать долги в июле 2020: 17 июля.

17 июля. Купите кошелек в июле 2020: 31 июля.

31 июля. Нельзя брать в долг в июле 2020: 16, 22 июля.

16, 22 июля. Покупайте подарки в июле 2020: 12, 19 июля.

Давайте разберемся детальнее в лунном денежном календаре на июля 2020.