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Известный композитор Эннио Морриконе скончался 6 июля в возрасте 91 года

16:33 06.07.2020 Фото: kinopoisk.ru
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Маэстро прославился как автор саундтреков к известным фильмам, среди которых «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Профессионал», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка».

Известный композитор Эннио Морриконе скончался 6 июля в возрасте 91 года
Причиной смерти музыканта стали осложнения, возникшие из-за падения, в результате которого он сломал бедренную кость

Известный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года.

Причиной смерти музыканта стали осложнения, возникшие из-за падения, в результате которого он сломал бедренную кость. Морриконе скончался в ночь на понедельник, 6 июля, в одной из клиник Рима.

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года. Маэстро прославился как автор саундтреков к известным фильмам, среди которых «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Профессионал», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка».

За свою карьеру композитор получил две статуэтки «Оскар» — за вклад в киноискусство в 2007 году и за музыку к «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино в 2016-м.

Источник: amic.ru

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От редакции

Любите произведения композитора?

Аноним, 06 июля 2020 16:38
Великий был композитор. Классик современности!
Аноним, 06 июля 2020 18:16
Очень жалко
.. люблю его музыку ..

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