Известный композитор Эннио Морриконе скончался 6 июля в возрасте 91 года

Маэстро прославился как автор саундтреков к известным фильмам, среди которых «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Профессионал», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка».

Причиной смерти музыканта стали осложнения, возникшие из-за падения, в результате которого он сломал бедренную кость

Известный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года.

Причиной смерти музыканта стали осложнения, возникшие из-за падения, в результате которого он сломал бедренную кость. Морриконе скончался в ночь на понедельник, 6 июля, в одной из клиник Рима.

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года. Маэстро прославился как автор саундтреков к известным фильмам, среди которых «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Профессионал», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка».

За свою карьеру композитор получил две статуэтки «Оскар» — за вклад в киноискусство в 2007 году и за музыку к «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино в 2016-м.

Источник: amic.ru