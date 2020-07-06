06.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вы были шокированы одним? 3 новых полигона появится в Искитимском районе с 2020 по 2023 год рядом с Бердском

17:10 06.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 1

Свалки должны сделать у села Маяк, Завьялово и Бородавкино. Первая из них частный инвестиционный проект — рядом с кладбищем Бердска. Оказывается, он не один такой в регионе.

Вы были шокированы одним? 3 новых полигона появится в Искитимском районе с 2020 по 2023 год рядом с Бердском
Бордюры осталось положить в нескольких участках дороги к новой свалке у Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Вы были шокированы одним? 3 новых полигона появится в Искитимском районе с 2020 по 2023 год рядом с Бердском

Вы были шокированы одним? 3 новых полигона появится в Искитимском районе с 2020 по 2023 год рядом с БердскомОткрытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом? Ждет заключение экспертизы проект будущего полигона у кладбища БердскаЕщё 40 новостей

Три новых полигона появится с 2020 по 2023 году в Искитимском районе. Это следует из ответа министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Архипова и территориальной схемы обращения с отходами. «Курьер. Среда. Бердск» отправлял запрос в министерство, чтобы узнать насколько законно создание полигона на землях и Искитимского района рядом кладбищем Бердска. Оказалось очень даже и законно правительство области еще 4 года назад, в 2016 году, решило, что полигону быть. Напомним, будущая свалка планирует расположиться еще и рядом с аэродромом «Бердск-Центральный». А по закону рядом с ним не должно быть объектов способствующих массовому скоплению птиц. Директор «Полигон» стоящей дорогу к будущему полигону, заявлял, что это будет не открытая свалка, а ангар с мусороперерабатывающим заводом.

На вопрос — какие полигоны планируется создать до 2030 года в Новосибирской области — от министра поступил далеко не развернутый ответ:

— Информация о планируемых к строительству полигонах на территории Новосибирской области содержится в разделе XII территориальной схемы, — заявил Архипов в своем ответе от 2 июля.

«Курьер. Среда. Бердск» изучил Территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области. В XII разделе представлена таблица, где указано, что предполагаемое месторасположение площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в Искитимском районе будет рядом с д. Бородавкино. Удаленность от населенного пункта — 1000 м. Предполагаемые сроки строительства — 2021 год.

Но есть и другая информация — в Перечне планируемых мероприятий по строительству объектов обработки, размещения, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления, в том числе ТКО. В нем указаны предварительные сроки их создания. В таблице указано, что в Искитимском районе появится еще 2 новых полигона с сортировочной линией — рядом с селом Маяк (2021-2023 год) — и селом Завьялово — уже в 2020 году. Причем рядом с селом Маяк — это частный инвестиционный проект. И такой он не один в регионе. Но об этом подробнее в ближайшее время.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам информация?

Аноним, 06 июля 2020 18:15
Чё, супер!
Жители других поселений боролись за то чтобы этого ужаса рядом не было и депутаты тоже страдали на эту тему ... их услышали ...
А нашим жителям и депутатам похоже пофиг на это ...
Аноним, 06 июля 2020 18:40
НВР:
Бежать , как предлагают несколько денежных нуворишы из Бердска некуда, похоже этот ШИЕс по всей России синхронно создаётся, только в Шиесе люди своё право жить под солнцем отстояли, а жители Бердска уползли по плинтус, моя хата с краю!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Иммунитет к COVID-19 выработался у каждого 10-го жителя Новосибирской области
19:04 06-07-2020
Иммунитет к COVID-19 выработался у каждого 10-го жителя Новосибирской области
БердскКупаться разрешено! Только на одном пляже на Обском море в Новосибирске
18:49 06-07-2020
Купаться разрешено! Только на одном пляже на Обском море в Новосибирске
Ненавижу тебя: Видео ссоры расчлененной аспирантки с историком-потрошителем попало в Сеть
18:36 06-07-2020
Ненавижу тебя: Видео ссоры расчлененной аспирантки с историком-потрошителем попало в Сеть
БердскРухнула в шторм старая яблоня на придомовой тротуар и муниципальную дорогу с частой земли в Бердске. Кто уберет обломки?
18:27 06-07-2020
Рухнула в шторм старая яблоня на придомовой тротуар и муниципальную дорогу с частой земли в Бердске. Кто уберет обломки?
Вторжение России на Украину глупостью назвал Кремль
18:21 06-07-2020
Вторжение России на Украину глупостью назвал Кремль
Трупы троих пропавших подростков нашли на дне реки в Курганской области
18:11 06-07-2020
Трупы троих пропавших подростков нашли на дне реки в Курганской области
БердскШок-цена: Отдохнуть вдвоем за 229 500 рублей в палатке на Алтае предлагают жителям Бердска. И Новосибирска
18:00 06-07-2020
Шок-цена: Отдохнуть вдвоем за 229 500 рублей в палатке на Алтае предлагают жителям Бердска. И Новосибирска
Обвинили в похищении бюджетных 40 млн руб. замглаву Минобрнауки в Москве
17:45 06-07-2020
Обвинили в похищении бюджетных 40 млн руб. замглаву Минобрнауки в Москве
БердскВетклиники и уход за четвероногим счастьем в Бердске
17:34 06-07-2020
Ветклиники и уход за четвероногим счастьем в Бердске
Освободят от платы за детский сад малоимущие семьи в России
17:30 06-07-2020
Освободят от платы за детский сад малоимущие семьи в России