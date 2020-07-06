Ветклиники и уход за четвероногим счастьем в Бердске

Мы то, что мы едим. Эта поговорка распространяется и на братьев наших меньших. Именно от того, насколько грамотно организован их рацион, напрямую зависит самочувствие. Если вы покупаете породистого кота или собаку, то заводчик проконсультирует вас, какой корм лучше давать животному.
В специализированных зоомагазинах огромный выбор сухих и влажных кормов. В зависимости от возраста и породы вы подберете сбалансированное питание для любимца. В идеале, как отмечают специалисты, нужно совмещать сухие и влажные корма.
В специализированных зоомагазинах огромный выбор сухих и влажных кормов. В зависимости от возраста и породы вы подберете сбалансированное питание для любимца. В идеале, как отмечают специалисты, нужно совмещать сухие и влажные корма.
Медицинское обследование
Чтобы животные были здоровы, им необходимо периодическое посещение специалиста. Если вы обладатели породистого четвероногого, с которым периодически участвуете в выставках, вам понадобится заключение ветеринара.
- Не забывайте глистогонить каждые три месяца, независимо от того, ходит на улицу кошка или собака или нет, - советует продавец-консультант зоомагазина Ольга Симонова. - Вы даете препарат, далее повторяете через 10 дней.
Если раньше перед этой процедурой рекомендовали как минимум 10 часов воздерживаться от еды, современные средства не требуют этого.
Чтобы животные были здоровы, им необходимо периодическое посещение специалиста. Если вы обладатели породистого четвероногого, с которым периодически участвуете в выставках, вам понадобится заключение ветеринара.
- Не забывайте глистогонить каждые три месяца, независимо от того, ходит на улицу кошка или собака или нет, - советует продавец-консультант зоомагазина Ольга Симонова. - Вы даете препарат, далее повторяете через 10 дней.
Если раньше перед этой процедурой рекомендовали как минимум 10 часов воздерживаться от еды, современные средства не требуют этого.
Гладкая шерстка
Кошек купать нужно около двух раз в год. Собака требует более тщательной гигиены. Кроме того, что нужно мыть лапы после каждой прогулки, их необходимо купать. Огромное разнообразие шампуней позволит выбрать вам лучший в зависимости от типа шерсти и породы.
Собаки длинношерстных пород нуждаются в регулярной стрижке. Хотите, чтобы ваш подопечный был с модной стрижкой? Добро пожаловать в салон красоты! Бердские грумеры следят за модными тенденциям. Будьте уверены: ваш песик из рук профессионала выйдет настоящим красавчиком. И это будет говорить о том, что хозяин любит свою собачку.
Кошек купать нужно около двух раз в год. Собака требует более тщательной гигиены. Кроме того, что нужно мыть лапы после каждой прогулки, их необходимо купать. Огромное разнообразие шампуней позволит выбрать вам лучший в зависимости от типа шерсти и породы.
Собаки длинношерстных пород нуждаются в регулярной стрижке. Хотите, чтобы ваш подопечный был с модной стрижкой? Добро пожаловать в салон красоты! Бердские грумеры следят за модными тенденциям. Будьте уверены: ваш песик из рук профессионала выйдет настоящим красавчиком. И это будет говорить о том, что хозяин любит свою собачку.
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Животное по характеру
Каждый зверек имеет свой характер. Спокойные и степенные британцы не требуют большого внимания и подойдут тем, кто много времени проводит вне дома. Если у вас аллергия на шерсть, но вы без ума от кошек, сфинкс - ваше спасение. Владельцы этих кошек отмечают, что они очень ласковые. Собаки - наши верные друзья. Лабрадоры компанейские, вам никогда не будет скучно, мопсы и золотистые ретриверы, напротив, спокойные. Заводя собаку, помните: в отличие от кошки, ее придется выводить на улицу вне зависимости от погодных условий и вашего настроения.
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Веселимся и играем
Каждое животное требует внимания. Это не только кормление, прогулки или чесание за ушком. С ними нужно играть. По мнению продавцов зоомагазинов, среди игрушек для собак пользуются популярностью пуллеры. Когда ты его запускаешь, пёсик его догоняет. Полный восторг!
Кошки веселятся от разных звенящих и светящихся шариков и палочек с перышками. Попугайчики обожают рассматривать себя в зеркальце, а кролики - бить в барабан.
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