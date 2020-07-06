Ветклиники и уход за четвероногим счастьем в Бердске
Мы то, что мы едим. Эта поговорка распространяется и на братьев наших меньших. Именно от того, насколько грамотно организован их рацион, напрямую зависит самочувствие. Если вы покупаете породистого кота или собаку, то заводчик проконсультирует вас, какой корм лучше давать животному.
В специализированных зоомагазинах огромный выбор сухих и влажных кормов. В зависимости от возраста и породы вы подберете сбалансированное питание для любимца. В идеале, как отмечают специалисты, нужно совмещать сухие и влажные корма.
Медицинское обследование

Чтобы животные были здоровы, им необходимо периодическое посещение специалиста. Если вы обладатели породистого четвероногого, с которым периодически участвуете в выставках, вам понадобится заключение ветеринара.
- Не забывайте глистогонить каждые три месяца, независимо от того, ходит на улицу кошка или собака или нет, - советует продавец-консультант зоомагазина Ольга Симонова. - Вы даете препарат, далее повторяете через 10 дней.
Если раньше перед этой процедурой рекомендовали как минимум 10 часов воздерживаться от еды, современные средства не требуют этого.
Ветклиники и уход за четвероногим счастьем в Бердске
Гладкая шерстка

Кошек купать нужно около двух раз в год. Собака требует более тщательной гигиены. Кроме того, что нужно мыть лапы после каждой прогулки, их необходимо купать. Огромное разнообразие шампуней позволит выбрать вам лучший в зависимости от типа шерсти и породы.
Собаки длинношерстных пород нуждаются в регулярной стрижке. Хотите, чтобы ваш подопечный был с модной стрижкой? Добро пожаловать в салон красоты! Бердские грумеры следят за модными тенденциям. Будьте уверены: ваш песик из рук профессионала выйдет настоящим красавчиком. И это будет говорить о том, что хозяин любит свою собачку.
Животное по характеру

Каждый зверек имеет свой характер. Спокойные и степенные британцы не требуют большого внимания и подойдут тем, кто много времени проводит вне дома. Если у вас аллергия на шерсть, но вы без ума от кошек, сфинкс - ваше спасение. Владельцы этих кошек отмечают, что они очень ласковые. Собаки - наши верные друзья. Лабрадоры компанейские, вам никогда не будет скучно, мопсы и золотистые ретриверы, напротив, спокойные. Заводя собаку, помните: в отличие от кошки, ее придется выводить на улицу вне зависимости от погодных условий и вашего настроения.
Веселимся и играем

Каждое животное требует внимания. Это не только кормление, прогулки или чесание за ушком. С ними нужно играть. По мнению продавцов зоомагазинов, среди игрушек для собак пользуются популярностью пуллеры. Когда ты его запускаешь, пёсик его догоняет. Полный восторг!
Кошки веселятся от разных звенящих и светящихся шариков и палочек с перышками. Попугайчики обожают рассматривать себя в зеркальце, а кролики - бить в барабан.
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