Ветклиники и уход за четвероногим счастьем в Бердске

Животное по характеру



Каждый зверек имеет свой характер. Спокойные и степенные британцы не требуют большого внимания и подойдут тем, кто много времени проводит вне дома. Если у вас аллергия на шерсть, но вы без ума от кошек, сфинкс - ваше спасение. Владельцы этих кошек отмечают, что они очень ласковые. Собаки - наши верные друзья. Лабрадоры компанейские, вам никогда не будет скучно, мопсы и золотистые ретриверы, напротив, спокойные. Заводя собаку, помните: в отличие от кошки, ее придется выводить на улицу вне зависимости от погодных условий и вашего настроения.