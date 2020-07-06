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Вошла в 5-ку регионов СФО с наименьшими показателями коронавируса Новосибирская облать

17:06 06.07.2020
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По состоянию на 6 июля Новосибирская область улучшила свои показатели в рейтинге по СФО — регион, который две недели подряд удерживал 6-е место, теперь переместился на 7-е.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область входит в 5-ку регионов Сибири с наименьшими показателями распространенности коронавируса Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 6 июля. Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий. По состоянию на 6 июля Новосибирская область улучшила свои показатели в рейтинге по СФО — регион, который две недели подряд удерживал 6-е место, теперь переместился на 7-е.

Индекс прироста в Новосибирской области составляет 237,5 случаев на 100 тысяч человек. Увеличение составило 26,4 пункта, не отличаясь от значений прошлого периода. Хотя позиция региона в общем рейтинге вновь улучшилась, количество ежедневно выявляемых случаев заболевания по области остается стабильно высоким — более 100 человек/сутки. В СФО по данным ИЦК на 6 июля, общий показатель составляет 270,7 случая на 100 тысяч человек. Вновь ухудшение, заметный прирост, который составил 40,4 пункта. В рейтинге федеральных округов РФ Сибирский также изменил позицию не в лучшую сторону: если 29 июня СФО был на 7-м месте (по убыванию индекса), то теперь уже на 6-м. На первом месте в СФО по данному показателю остается Республика Тыва.

Здесь на 100 тысяч жителей отмечено уже 1587,8 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос ощутимо — на 225,6 пункта. На второе место по индексу выявленных случаев на 100 тыс. жителей региона в Сибири переместилась Республика Алтай, занимавшая неделей ранее 5-ю строчку рейтинга. Самым благополучным регионом в СФО все так же остается Кузбасс. На 100 тысяч человек здесь 74,7 случаев COVID-19. Таким образом, индекс на 100 тысяч в Кемеровской области — более чем в 21 раз ниже, чем в Тыве. По этому показателю Кузбасс уступает Севастополю (55,5 случаев) и Республике Крым (39,8 случая). По данным ИЦК уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России продолжает расти, хотя и замедляется по сравнению с прошлыми периодами. За неделю с 29 июня по 6 июля прирост составил 31,8 пункта, и достигает значения 468,4. Превышает эти показатели только ЦФО (532,5 случая).

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