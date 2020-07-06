Я боялся умереть и не увидеть сына офицером: после пересадки почки боится высоты Александр Степанов из Академгородка — посмертный донор передал свой страх

Он побывал на грани смерти, а теперь получил шанс на вторую жизнь. С пересаженным от умершего донора органом он живет 9 лет. Состоит в общественной организации «Нефро-Лига», которая старается продвигать идею доступного посмертного донорства.

Пересадка органов спасает жизни людей

9 лет живет с пересаженным от посмертного донора органом Александр Степанов из Академгородка. Он никогда не забудет тот момент, когда в 2 часа ночи ему позвонил врач и сообщил, что появился донор.

Александр Владимирович заболел в октябре 2005 года, его увезли по «скорой». У него поднялась температура и сначала медики подумали, что у него гепатит. Хотя Александр вел здоровый образ жизни, он образованный и культурный человек. Вместе с женой у них «Интегральный музей-квартира Академгородка».

— У меня поднялась температура, и сначала меня отвезли в инфекционную больницу. В процессе обследования в нефрологии выявили гломерулонефрит. Это редкое заболевание, причиной которого может быть что угодно, даже ангина, — рассказал Александр 2 июля «Курьер. Среда. Бердск».

С этим заболеванием он наблюдался в нефрологическом отделении Новосибирской областной больницы.

На грани смерти

Александр начал лечение и более детальное обследование. Тогда выяснилось, что его почки повреждены на 25% и скоро они могут отказать. Это заболевание не лечится. В январе 2011 года так и случилось. Ему стало плохо, он потерял сознание. В этот момент жизнь ему спасла дочь — она два раза вызывала «скорую». А сам Александр уже почти смирился и готов был умереть.

— Это было очень страшно. Я потерял сознание, меня увезли в больницу просто на грани смерти, попал в реанимацию. Загрязнение крови было на высочайшем уровне. В больнице сразу начали делать гемодиализ. Я приходил в себя неделю, — с ужасом вспоминает Александр Владимирович.

Из больницы его выписали только через 3 месяца. Александр проходил процедуру гемодиализа (очищение крови аппаратом) в больнице №11 Новосибирска. В реестре ожидания при нем были 1600 человек. Многие наверняка до своей очереди так и не дожили, отмечает он. При отказе почек кровь не очищается, не отходит моча. Из-за скопившихся шлаков в крови человек просто умирает.

— Гемодиализ — это спасение, но это не жизнь. Ты через день приезжаешь на процедуру, только так есть хоть какая-то гарантия, что ты не умрешь. Но зависимость от аппарата — это сущий кошмар, — отмечает он.

Сегодня диализных центров много и благодаря им люди могут прожить еще многие годы и не умереть.

Боялся не увидеть офицерские погоны сына

Больше всего Александр боялся не увидеть офицерские погоны сына и не видеть внуков. У Александра двое детей. Когда Александр заболел, сын как раз пошел учиться в военное училище.

О том, что появился донор Александру сообщили ночью. Ему повезло, донор предназначался для другого пациента, но у того в этот день была температура — в таком случае операцию делать нельзя.

— У меня не было времени подумать и подготовиться. Я конечно, согласился. И ни разу не пожалел. Я сейчас живу, а не существую. Живу насыщенной жизнью, — отмечает Александр.

Жизнь после пересадки

Также у Александра поменялась и личная жизнь — он женился. Сейчас Александр Степанов на пенсии, они с женой занимаются музеем и иногда путешествуют — он ездит на машине в Крым и даже может позволить себе слетать за рубеж. Он увидел сына офицером и дождался рождения внучки.

Несмотря на это есть и свои нюансы, которые Александру приходится преодолевать. Чтобы организм не отторгал чужой орган, приходится понижать иммунитет. Из-за большого количества препаратов возникают побочные явления. Также нужно соблюдать диету, сдавать анализы каждый месяц. К тому же есть риск, что пересаженная почка может в любое время тоже отказать.

Думает ли Александр о своем доноре и о его жизни?

— Бытует мнение, что вместе с чужим органом, ты приобретаешь черты характера своего донора. У меня например, появилась боязнь высоты, но это, я думаю, больше от богатой фантазии, — с улыбкой отмечает Александр.

Трупная пересадка — шанс выжить тысячам людей

Александр состоит в общественной организации «Нефро-Лига». В ней около 300 человек, чью жизнь спасли посмертные доноры. Возглавляет ее Марина Лебедева. Это объединение людей, у которых общие ценности. Напомним, поправки в закон о донорстве находятся в разработке. «Курьер. Среда. Бердск»ведет серию материалов в сюжете «Спаси меня донор».

— Я еще жив и я хочу увидеть своих внуков. А человек умер и ему органы уже не нужны, как бы это страшно ни звучало, кому-то они могут дать вторую жизнь, — выразил свою позицию Александр.

Он рассказал, что вместе с коллегами он старается продвигать идею доступности пересадки. Именно поэтому он согласился на интервью. Возможно, еще один человек прочтет публикацию и спасет чью-то жизнь, дав согласие на посмертное донорство.

Спасибо!

Александр глубоко благодарен многим врачам, которые спасли его жизнь:

Завотделением нефрологии Елена Валерьевна Галкина

Завотделением трансплантации Александр Юрьевич Быков



Зера Бекировна МанееваНаталья Анатольевна ГоловковаИван Анатольевич ПоршенниковМария Александровна КоробейниковаЕкатерина Геннадьевна ЮшинаИрина Валентиновна Шишкина. Спасибо вам всем!

— Это реальный шанс на вторую жизнь. Ценность пересадки нельзя не недооценить, когда ты побывал на грани смерти, — в заключение отметил Александр.