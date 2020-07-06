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Я боялся умереть и не увидеть сына офицером: после пересадки почки боится высоты Александр Степанов из Академгородка — посмертный донор передал свой страх

20:32 06.07.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Он побывал на грани смерти, а теперь получил шанс на вторую жизнь. С пересаженным от умершего донора органом он живет 9 лет. Состоит в общественной организации «Нефро-Лига», которая старается продвигать идею доступного посмертного донорства.

Я боялся умереть и не увидеть сына офицером: после пересадки почки боится высоты Александр Степанов из Академгородка посмертный донор передал свой страх
Пересадка органов спасает жизни людей
Сюжет: Спаси меня, донор
Я боялся умереть и не увидеть сына офицером: после пересадки почки боится высоты Александр Степанов из Академгородка посмертный донор передал свой страх

Я боялся умереть и не увидеть сына офицером: после пересадки почки боится высоты Александр Степанов из Академгородка — посмертный донор передал свой страхСгорела кожа лица в пожаре, отказали почки, вот-вот откажет сердце — какие органы можно «заменить»? Отвечает главный трансплантолог региона Александр БыковЕщё 10 новостей

9 лет живет с пересаженным от посмертного донора органом Александр Степанов из Академгородка. Он никогда не забудет тот момент, когда в 2 часа ночи ему позвонил врач и сообщил, что появился донор.

Александр Владимирович заболел в октябре 2005 года, его увезли по «скорой». У него поднялась температура и сначала медики подумали, что у него гепатит. Хотя Александр вел здоровый образ жизни, он образованный и культурный человек. Вместе с женой у них «Интегральный музей-квартира Академгородка».

— У меня поднялась температура, и сначала меня отвезли в инфекционную больницу. В процессе обследования в нефрологии выявили гломерулонефрит. Это редкое заболевание, причиной которого может быть что угодно, даже ангина, — рассказал Александр 2 июля «Курьер. Среда. Бердск».

С этим заболеванием он наблюдался в нефрологическом отделении Новосибирской областной больницы.

На грани смерти

Александр начал лечение и более детальное обследование. Тогда выяснилось, что его почки повреждены на 25% и скоро они могут отказать. Это заболевание не лечится. В январе 2011 года так и случилось. Ему стало плохо, он потерял сознание. В этот момент жизнь ему спасла дочь — она два раза вызывала «скорую». А сам Александр уже почти смирился и готов был умереть.

— Это было очень страшно. Я потерял сознание, меня увезли в больницу просто на грани смерти, попал в реанимацию. Загрязнение крови было на высочайшем уровне. В больнице сразу начали делать гемодиализ. Я приходил в себя неделю, — с ужасом вспоминает Александр Владимирович.

Из больницы его выписали только через 3 месяца. Александр проходил процедуру гемодиализа (очищение крови аппаратом) в больнице №11 Новосибирска. В реестре ожидания при нем были 1600 человек. Многие наверняка до своей очереди так и не дожили, отмечает он. При отказе почек кровь не очищается, не отходит моча. Из-за скопившихся шлаков в крови человек просто умирает.

— Гемодиализ — это спасение, но это не жизнь. Ты через день приезжаешь на процедуру, только так есть хоть какая-то гарантия, что ты не умрешь. Но зависимость от аппарата — это сущий кошмар, — отмечает он.

Сегодня диализных центров много и благодаря им люди могут прожить еще многие годы и не умереть.

Боялся не увидеть офицерские погоны сына

Больше всего Александр боялся не увидеть офицерские погоны сына и не видеть внуков. У Александра двое детей. Когда Александр заболел, сын как раз пошел учиться в военное училище.

О том, что появился донор Александру сообщили ночью. Ему повезло, донор предназначался для другого пациента, но у того в этот день была температура — в таком случае операцию делать нельзя.

— У меня не было времени подумать и подготовиться. Я конечно, согласился. И ни разу не пожалел. Я сейчас живу, а не существую. Живу насыщенной жизнью, — отмечает Александр.

Жизнь после пересадки

Также у Александра поменялась и личная жизнь — он женился. Сейчас Александр Степанов на пенсии, они с женой занимаются музеем и иногда путешествуют — он ездит на машине в Крым и даже может позволить себе слетать за рубеж. Он увидел сына офицером и дождался рождения внучки.

Несмотря на это есть и свои нюансы, которые Александру приходится преодолевать. Чтобы организм не отторгал чужой орган, приходится понижать иммунитет. Из-за большого количества препаратов возникают побочные явления. Также нужно соблюдать диету, сдавать анализы каждый месяц. К тому же есть риск, что пересаженная почка может в любое время тоже отказать.

Думает ли Александр о своем доноре и о его жизни?

— Бытует мнение, что вместе с чужим органом, ты приобретаешь черты характера своего донора. У меня например, появилась боязнь высоты, но это, я думаю, больше от богатой фантазии, — с улыбкой отмечает Александр.

Трупная пересадка — шанс выжить тысячам людей

Александр состоит в общественной организации «Нефро-Лига». В ней около 300 человек, чью жизнь спасли посмертные доноры. Возглавляет ее Марина Лебедева. Это объединение людей, у которых общие ценности. Напомним, поправки в закон о донорстве находятся в разработке. «Курьер. Среда. Бердск»ведет серию материалов в сюжете «Спаси меня донор».

— Я еще жив и я хочу увидеть своих внуков. А человек умер и ему органы уже не нужны, как бы это страшно ни звучало, кому-то они могут дать вторую жизнь, — выразил свою позицию Александр.

Он рассказал, что вместе с коллегами он старается продвигать идею доступности пересадки. Именно поэтому он согласился на интервью. Возможно, еще один человек прочтет публикацию и спасет чью-то жизнь, дав согласие на посмертное донорство.

Спасибо!

Александр глубоко благодарен многим врачам, которые спасли его жизнь:

Завотделением нефрологии Елена Валерьевна Галкина
Завотделением трансплантации Александр Юрьевич Быков

Зера Бекировна Манеева
Наталья Анатольевна Головкова
Иван Анатольевич Поршенников
Мария Александровна Коробейникова
Екатерина Геннадьевна Юшина
Ирина Валентиновна Шишкина. Спасибо вам всем!

— Это реальный шанс на вторую жизнь. Ценность пересадки нельзя не недооценить, когда ты побывал на грани смерти, — в заключение отметил Александр.

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