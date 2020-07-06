Погибли трое и 20 человек пострадали в 19 ДТП на дорогах Бердска за 6 месяцев 2020 года

По данным Госавтоинспекции, за 6 месяцев 2020 года на территории Бердска зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 3 человека погибло и 20 человек травмировано.
За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 31 ДТП, в которых 40 человек травмировано.
По видам ДТП распределились следующим образом:
Столкновение: 6;
Опрокидывание: 1;
Наезд на препятствие: 2;
Наезд на стоящее ТС: 1;
Наезд на пешехода: 8;
Падение пассажира: 1.
С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 несовершеннолетних пострадали.
За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 8 ДТП, в которых 8 детей получили травмы.
По вине водителей в первой половине 2020 года произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 17 человек травмировано.
По вине водителей с признаками опьянения зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека пострадали. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 4 ДТП, в которых 6 человек травмировано.
По вине пешеходов зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 человека получили травмы.
За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека травмировано, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
Основные причины ДТП:
— по дорожным условиям – 7
— нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 2
— несоблюдение скоростного режима движения — 3
— несоблюдение очередности проезда — 2
— выезд на встречную полосу движения – 2
— без права управления транспортным средством – 2
— с участием ТС, имеющих технические неисправности – 5.
ДТП без пострадавших, с причинением материального ущерба зарегистрировано 392, из них:
столкновение транспортных средств – 214,
наезд на стоящее транспортное средство – 135,
наезд транспортного средства на препятствие – 42,
наезд на пешехода – 1, иной вид ДТП – 1.