Погибли трое и 20 человек пострадали в 19 ДТП на дорогах Бердска за 6 месяцев 2020 года

Статистика дорожных аварий сократилась вдвое по сравнению с прошлым годом. За полгода зарегистрировано 392 столкновения транспорта с материальным ущербом.

В ДТП на бердском перекрестке пострадали не только машины и люди, но и забор частного дома

По данным Госавтоинспекции, за 6 месяцев 2020 года на территории Бердска зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 3 человека погибло и 20 человек травмировано.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 31 ДТП, в которых 40 человек травмировано.

По видам ДТП распределились следующим образом:

Столкновение: 6;

Опрокидывание: 1;

Наезд на препятствие: 2;

Наезд на стоящее ТС: 1;

Наезд на пешехода: 8;

Падение пассажира: 1.

С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 несовершеннолетних пострадали.

За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 8 ДТП, в которых 8 детей получили травмы.

По вине водителей в первой половине 2020 года произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 17 человек травмировано.

По вине водителей с признаками опьянения зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека пострадали. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 4 ДТП, в которых 6 человек травмировано.

По вине пешеходов зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 человека получили травмы.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека травмировано, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Основные причины ДТП:

— по дорожным условиям – 7

— нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 2

— несоблюдение скоростного режима движения — 3

— несоблюдение очередности проезда — 2

— выезд на встречную полосу движения – 2

— без права управления транспортным средством – 2

— с участием ТС, имеющих технические неисправности – 5.

ДТП без пострадавших, с причинением материального ущерба зарегистрировано 392, из них:

столкновение транспортных средств – 214,

наезд на стоящее транспортное средство – 135,

наезд транспортного средства на препятствие – 42,

наезд на пешехода – 1, иной вид ДТП – 1.