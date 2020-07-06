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Трупы троих пропавших подростков нашли на дне реки в Курганской области

18:11 06.07.2020 Фото: МЧС
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Водолазы поисково-спасательной службы провели обследование реки Исеть. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

Трупы троих пропавших подростков нашли на дне реки в Курганской области
В Курганской области спасатели нашли тела пропавших детей

Подростков начали искать 6 июля. Одежду детей обнаружили рядом с водоёмом на берегу реки Исеть.

В 03:30 6 июля поступило сообщение о пропаже подростков. В 1,5 км от населённого пункта Ключи Шатровского района обнаружили одежду подростков 13, 14 и 15 лет. Одежду опознали родители.

Водолазы поисково-спасательной службы провели обследование дна реки Исеть и нашли тела утонувших подростков, сообщается в группе «Спасатели Кургана» в соцсетях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

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