Вторжение России на Украину глупостью назвал Кремль

Пресс-секретарь президента выразил сожаление в связи с тем, что подобные сообщения не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма, передают СМИ.

Он назвал подобные слухи полной глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине.

-Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-восток, — ответил Песков на вопрос, имеются ли у России планы по вторжению на территорию Украины для обеспечения водой Крыма.

До этого в СМИ появились данные о том, что Россия якобы имеет планы по вторжению на юг Украины с целью обеспечить Крыму воду из Днепра.