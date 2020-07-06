Ненавижу тебя: Видео ссоры расчлененной аспирантки с историком-потрошителем попало в Сеть

Накануне смерти Анастасия писала Соколову гневные сообщения, обвиняя его в неверности. Она говорила, что больше не испытывает чувств к возлюбленному.

Ненавижу: Убитая историком Соколовым аспирантка писала ему проклятья

Аспирантка Анастасия Ещенко, убитая историком Олегом Соколовым в ноябре 2019 года, за несколько дней до гибели писала ему гневные сообщения. Девушка подозревала профессора в неверности. По информации РЕН ТВ, отрывки переписки были предоставлены в качестве доказательств в суде.

«Ублюдок, я слышу, как ты к Софи клеишься», — писала ему Ещенко.

Судя по озвученной в суде переписке, ссоры между Соколовым и аспиранткой происходили задолго до убийства. Так, еще в июле 2019 года она писала историку, что ненавидит его и всю его семью.

«Тварь, ненавижу, ненавижу тебя. Ненавижу тебя и твоих выродков. Ненавижу тебя и твоих уродов. Ненавижу твою семью», — писала аспирантка.

Ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлена последняя ссора историка Олега Соколова и 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко за некоторое время до страшного убийства. Судя по видео, девушка явно была намерена закончить отношения с Соколовым, однако он не выпускал ее из квартиры. Ещенко, в свою очередь, говорит ему, что больше не испытывает к нему чувств.

Резонансное убийство произошло 7 ноября 2019 года. В ночь на 8 ноября преподавателя СПбГУ выловили из реки Мойки, где он пытался утопить части тела убитой возлюбленной. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и пистолет. Позже в квартире доцента обнаружили и расчлененное тело 24-летней аспирантки.

Следствие считает, что историк застрелил аспирантку, а спустя сутки решил избавиться от тела, расчленив его и выбросив в реку.