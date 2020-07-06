06.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Купаться разрешено! Только на одном пляже на Обском море в Новосибирске

18:49 06.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Санитарное состояние воды на других пляжах города этого не позволяет. В Бердске об официальном открытии купального сезон пока не сообщали.

Купаться разрешено! Только на одном пляже на Обском море в Новосибирске
В Новосибирске разрешили купаться только на одном пляже

В понедельник, 6 июля, на оперативном совещании в региональном правительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил об официальном открытии двух городских пляжей.

— В городе сегодня действуют два городских муниципальных пляжа: «У моря Обского» и «Бугринская роща», — заявил градоначальник.

При этом из-за санитарного состояния воды разрешено купаться только на пляже «У моря Обского».

Официального разрешения на купание на других городских пляжах города, в том числе и на пляже «Бугринская роща», пока нет. Однако на всех пляжах, даже неофициальных, полно народу.

Еще на прошлой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил официально открыть городские пляжи при первой же возможности.

В Бердске об открытии пляжей пока не сообщалось. Но даже в будни на бердском побережье Новосибирского водохранилища и Бердского залива яблоку негде упасть — люди хотят провести лето не в изоляции, а под жарким солнцем.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы ходите на пляж?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Иммунитет к COVID-19 выработался у каждого 10-го жителя Новосибирской области
19:04 06-07-2020
Иммунитет к COVID-19 выработался у каждого 10-го жителя Новосибирской области
БердскКупаться разрешено! Только на одном пляже на Обском море в Новосибирске
18:49 06-07-2020
Купаться разрешено! Только на одном пляже на Обском море в Новосибирске
Ненавижу тебя: Видео ссоры расчлененной аспирантки с историком-потрошителем попало в Сеть
18:36 06-07-2020
Ненавижу тебя: Видео ссоры расчлененной аспирантки с историком-потрошителем попало в Сеть
БердскРухнула в шторм старая яблоня на придомовой тротуар и муниципальную дорогу с частой земли в Бердске. Кто уберет обломки?
18:27 06-07-2020
Рухнула в шторм старая яблоня на придомовой тротуар и муниципальную дорогу с частой земли в Бердске. Кто уберет обломки?
Вторжение России на Украину глупостью назвал Кремль
18:21 06-07-2020
Вторжение России на Украину глупостью назвал Кремль
Трупы троих пропавших подростков нашли на дне реки в Курганской области
18:11 06-07-2020
Трупы троих пропавших подростков нашли на дне реки в Курганской области
БердскШок-цена: Отдохнуть вдвоем за 229 500 рублей в палатке на Алтае предлагают жителям Бердска. И Новосибирска
18:00 06-07-2020
Шок-цена: Отдохнуть вдвоем за 229 500 рублей в палатке на Алтае предлагают жителям Бердска. И Новосибирска
Обвинили в похищении бюджетных 40 млн руб. замглаву Минобрнауки в Москве
17:45 06-07-2020
Обвинили в похищении бюджетных 40 млн руб. замглаву Минобрнауки в Москве
БердскВетклиники и уход за четвероногим счастьем в Бердске
17:34 06-07-2020
Ветклиники и уход за четвероногим счастьем в Бердске
Освободят от платы за детский сад малоимущие семьи в России
17:30 06-07-2020
Освободят от платы за детский сад малоимущие семьи в России