Купаться разрешено! Только на одном пляже на Обском море в Новосибирске

Санитарное состояние воды на других пляжах города этого не позволяет. В Бердске об официальном открытии купального сезон пока не сообщали.

В Новосибирске разрешили купаться только на одном пляже

В понедельник, 6 июля, на оперативном совещании в региональном правительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил об официальном открытии двух городских пляжей.

— В городе сегодня действуют два городских муниципальных пляжа: «У моря Обского» и «Бугринская роща», — заявил градоначальник.

При этом из-за санитарного состояния воды разрешено купаться только на пляже «У моря Обского».

Официального разрешения на купание на других городских пляжах города, в том числе и на пляже «Бугринская роща», пока нет. Однако на всех пляжах, даже неофициальных, полно народу.

Еще на прошлой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил официально открыть городские пляжи при первой же возможности.

В Бердске об открытии пляжей пока не сообщалось. Но даже в будни на бердском побережье Новосибирского водохранилища и Бердского залива яблоку негде упасть — люди хотят провести лето не в изоляции, а под жарким солнцем.