Иммунитет к COVID-19 выработался у каждого 10-го жителя Новосибирской области

9% новосибирцев имеют иммунитет к коронавирусу. До Москвы еще далеко — там 15%. Но в регионе падает число зараженных.

По предварительной оценке, 9% новосибирцев выработали иммунитет к коронавирусу

Процент жителей Новосибирской области, обладающих иммунитетом к COVID-19, назвал на оперативной совещании 6 июля главный санитарный врач региона Александр Щербатов. По его словам, до Москвы нам еще далеко. У 9% жителей Новосибирской области выявлен иммунитет к коронавирусу. Проведено тестирование 2688 человек, исследование продолжается.

По словам Александра Щербатова, на территории Новосибирской области активно проводится пилотный проект, который охватывает 22 региона в РФ, на наличие антител против коронавирусной инфекции. За время эксперимента проведено исследование 1121 образца, удельный вес наличия антител составил 9%. Всего планируется исследовать тесты 2688 человек.

-Это уже формируется иммунитет. Это была произвольная выборка, – отметил Щербатов. По его оценке, чтобы коллективный иммунитет был надежным, показатель должен превышать 15%. Например, в Москве достигаются именно такие значения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», всего в Новосибирской области по состоянию на 6 июля подтверждено 6611 случаев COVID-19, за последние сутки госпитализировано 95 человек, недельный прирост составил 0,1%. За неделю количество обнаруженных инфицированных составило 765, неделей ранее – 734. Выписано 4145 человек, проведено 22 тысячи тестов.