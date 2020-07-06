«Газуют» против США: Разрешила достроить «Северный поток-2» Дания

При этом отмечается, что строительство нельзя возобновить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании.

Дания разрешила продолжить строительство «Северного потока — 2»

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить «Северный поток — 2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщил регулятор.

Теперь новые суда можно использовать как отдельно, так и в сочетании с кораблями, оснащенными системой динамического позиционирования.

При этом отмечается, что строительство нельзя возобновить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании.

В Nord Stream 2 AG заявили, что будут реализовывать проект с учетом позиции Дании и оценки воздействия на окружающую среду. Оператор отметил, что продолжает рассматривать разные варианты и пообещал сообщить о планах по строительству «в должное время».

Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря, передает РИА Новости.

Строительство газопровода

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Работы по прокладке трубопровода приостановились после того, как Соединенные Штаты в конце прошлого года приняли оборонный бюджет. В него включили санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Так, швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.

Санкции США

Ранее в палату представителей Соединенных Штатов внесли законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода. Кроме того, в начале июня в сенат США внесли еще один законопроект против «Северного потока — 2». Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.

Власти Германии пообещали подготовить ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода. Во внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза.

Американцы как всегда полагают, что они правы. Придумали новые санкции против «Северного потока-2». А Меркель это явно злит, да, к тому же, не укладывается не только в ее голове, но и в представлениях Германии о праве.