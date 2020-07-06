Коронавирус страшнее бубонной чумы: от нее есть вакцина

У двух жителей Монголии, граничащей с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму. Еще одного подозревают в заражении. Чуму подтвердили у скотовода на севере Китая.

В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России

Опасности распространения бубонной чумы в России нет, хотя единичные случаи заражения возможны. Об этом РИА Новости заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Чума — не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом, для чумы есть лекарство. <…> Единичные случаи <…> не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция», — подчеркнул специалист.

Малеев также напомнил, что в России работают противочумные институт и станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие патогена. Поскольку чума — природно-очаговая инфекция, заразившиеся в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков.

Ранее сообщалось, что у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму. Еще одного человека с подозрением на это заболевание доставили в больницу сегодня. Также бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Болезнь распространяют млекопитающие рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, едят. Заразиться можно также при разделке туши.