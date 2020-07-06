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Частью России считает себя Донбасс. Скоро присоединится?

19:43 06.07.2020 Фото: Википедии
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С заявлением о возможном вхождении ДНР в состав РФ выступил ее экс-премьер Бородай. Песков сказал, что у него нет такой информации, но Москва продолжит поддерживать жителей Донбасса.

Частью России считает себя Донбасс. Скоро присоединится?
Кремль ответил на заявление о скором присоединении ДНР к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление первого премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Бородая о том, что ДНР и ЛНР в скором времени войдут в состав России. «Что касается каких-то шагов в сторону России, я информацией на этот счет не располагаю», — цитирует Пескова РБК.

При этом Песков отметил, что предоставление российского гражданства жителям ДНР и ЛНР принималось исходя из «сугубо гуманитарных соображений».

Пресс-секретарь российского президента заверил, что Москва продолжит поддерживать жителей Донбасса, поскольку «мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины».

О возможном скором присоединении самопровозглашенных республик к России Бородай заявил во время съезда партии «Родина» в Санкт-Петербурге. При этом он отметил, что де-факто ДНР и ЛНР уже являются частью Российской Федерации, а многие жители непризнанных республик участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию.

4 июля украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса, сказал, что Украина является независимой страной, поэтому никто на международной арене не может от нее ничего требовать. «Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой», — отметил глава государства.

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