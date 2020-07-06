Иск к Навальному подал в суд зять премьера Мишустина. Возможно, из-за покупки недвижимости в США

Как утврждал ФБК, бизнесмен Александр Удодов в декабре 2009 года скупал квартиры в жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке — на сумму свыше 5 млн долларов.

Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному

В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному. Информация об этом содержится в картотеке райсуда. На появление иска первым обратило внимание издание «МБХ Медиа».

По данным картотеки, иск Удодова поступил в суд еще 3 июля. Сейчас иск находится у судьи. С чем именно он связан, в картотеке не уточняется.

В конце февраля 2020 года ФБК опубликовал ролик, в котором утверждалось, что бизнесмен Александр Удодов в декабре 2009 года покупал квартиры в жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке. Это практически совпало с временным периодом, когда там же была куплена недвижимость, впоследствии арестованная в рамках «дела Магнитского» (об отмывании денег, похищенных через махинации с НДС. — Прим. ред.).

Удодов, как сообщал ФБК, купил сначала пять квартир в жилом комплексе на 20 Pine Street. Сделал он это не напрямую, а через несколько фирм, собственником которых позже стал, говорилось в ролике фонда. Общая стоимость квартир составила 5,1 млн долларов. Потом по такой же схеме здесь была приобретена еще одна квартира стоимостью 1,3 млн долларов, утверждали в ФБК.