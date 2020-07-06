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Очередь из «скорых» в ковидный госпиталь дорожными пробками объяснил минздрав Новосибирска

21:49 06.07.2020 Фото: vk.com/allges
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А в коридорах горбольницы №3 лежат, по ответу из ведомства, зараженные COVID-19, которых не кладут вместе с «подозрительными».

Очередь из скорых в ковидный госпиталь дорожными пробками объяснил минздрав Новосибирска
Новосибирский минздрав списал очередь из «скорых» перед коронавирусным госпиталем на дорожные пробки
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Очередь из скорых в ковидный госпиталь дорожными пробками объяснил минздрав Новосибирска

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Новосибирский минздрав признал скопление автомобилей скорой помощи перед коронавирусным госпиталем № 3, но списал это на дорожные пробки. В министерстве также заявили, что лежащие в коридоре другой больницы для пациентов с подозрением на COVID-19, переводятся в палаты «незамедлительно».

Скопление автомобилей скорой помощи перед приемным покоем горбольницы №3, переоборудованной в коронавирусный госпиталь, в минздраве списали на дорожные пробки и тот факт, что 4 июня учреждение принимало всех пациентов Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию.

«Все, кому требовалось оказание медицинской помощи в условиях стационара, были госпитализированы. Скопление машин скорой помощи у приемного покоя больницы наблюдалось в течение примерно полутора-двух часов, и было связано с текущей дорожной обстановкой: из-за пробок на Советском шоссе и в районе пляжной зоны отдыха одновременно к больнице подъезжали по 3−4 автомобиля, — заявили Тайге. инфо в минздраве. — Для увеличения пропускной способности приемного покоя была выведена дополнительная бригада медиков. За сутки в больницу №3 госпитализировано 53 человека. Мест в госпитале в настоящий момент достаточно».

Министерство также прокомментировало кадры из крупнейшего городского коронавирусного госпиталя на базе больницы №3, где было видно лежащих в коридоре пациентов. Там заявили, что госпитализация больных с коронавирусом не могут быть помещены в палату с пациентами с неподтвержденным COVID-19.

«При отсутствии мест в палатах пациенты могут временно находиться в коридорах, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На освободившиеся койки в палатах таких пациентов переводят незамедлительно. Как правило, перевод в палату происходит в течение одного дня, — рассказали в новосибирском министерстве здравоохранения. — Потоки пациентов, находящихся в стационаре больницы №11 разделены с целью минимизации рисков инфицирования. Пациенты с установленным диагнозом „коронавирусная инфекция“, пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию и пациенты с внебольничными пневмониями находятся на разных этажах здания стационара. Госпитализация в одну палату пациентов с разными статусами исключена».

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