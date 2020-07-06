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Кто и почему не получит 10 тыс. рублей от Путина на ребенка до 16 лет в июле

22:26 06.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Таких россиян набралось меньшинство, но они до сих пор не могут разобраться с исправлением ошибок, поэтому семьи остаются без первоначально обещанных денег и не имеют возможность претендовать на новые выплаты.

Кто и почему не получит 10 тыс. рублей от Путина на ребенка до 16 лет в июле
Выплаты на детей в июле и августе 2020 года пройдут по определенному алгоритму
Сюжет: Все пособия Путина
Кто и почему не получит 10 тыс. рублей от Путина на ребенка до 16 лет в июле

Кто и почему не получит 10 тыс. рублей от Путина на ребенка до 16 лет в июлеВыплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у ПутинаЕщё 188 новостей

Расширение действия социальной программы в рамках финансовой поддержки населения из-за распространения коронавируса затронуло и интересы тех, кто претендует на получение выплат на детей в июле и августе 2020 года. Особенно много непонятных аспектов появилось после того, как было обнародовано новое решение президента об июльской волне начислений доплат родителям детей в возрасте от рождения до 16 лет.

Особенности детских начислений в июле и августе 2020 года
В Министерстве труда России опубликовали данные касательно разъяснений по части алгоритма начислений дополнительных пособий российским семьям. Правило касается детей, которые вписываются в возрастные ограничения от рождения до 16 лет.

Для перевода средств будет использоваться тот же механизм, который был обкатан для практики выплат других коронавирусных детских денег:

для категорий малышей от рождения до 3-х лет в сумме 5 тыс. рублей за 3 месяца;

для возрастной группы от 3 до 16 лет в сумме 10 тыс. рублей единоразово.

Новая выплата стартовала уже с 1 июля и составит 10 тыс. рублей. О таком решении правительства Владимир Путин сообщил лично во время своего обращения 23 июня. Чтобы не откладывать принятие такого важного закона для поддержания уровня благосостояния граждан, указ был подписан в тот же день, когда сделано заявление, что приблизило реализацию программы.

Во время перечисления средств для детей в возрастном диапазоне 3-16 лет правительству пришлось выделить почти 200 млрд рублей. Еще почти 25 млрд нужно было потратить на то, чтобы семьи с малолетними детьми до 3-летнего возраста смогли почувствовать поддержку государства в плане финансирования.

Самая главная хорошая новость заключается в том, что те граждане, которые уже успешно получали средства в рамках коронавирусной программы, не должны будут дополнительно собирать справки или заново подавать заявления через «Госуслуги». Все состоится в автоматическом режиме для удобства граждан.

Одной из обсуждаемых тем после подписания указа о предоставлении еще одной единоразовой помощи семьям с детьми до 16 лет стало увеличение возрастного порога для получения такого пособия. Родители задаются вопросом, почему в правительстве не смогли повысить возрастной ценз до 18 лет, как многие из них просили.

Как пояснили специалисты, граждане с 16 лет могут позаботиться о себе самостоятельно, устроившись на работу.

Не все поняли, как это можно сделать, ведь уровень безработицы в стране только растет на фоне коронавирусного карантина. Даже взрослые с большим опытом работы или молодые специалисты сразу после выпуска из вуза не могут подыскать для себя достойного места. Что уж говорить о тех, кто не имеет достаточной квалификации для официального трудоустройства при столь непростых обстоятельствах.

При этом окончательное решение по этой части еще не было принято, поэтому стоит ожидать официальных разъяснений от членов правительства.

Июльские детские выплаты и возможные препятствия для их получения
Сложности могут возникнуть и у тех родителей, которые столкнулись с тем, что им отказали в получении выплаты по социальной программе, вступившей в силу ранее. Таких россиян набралось меньшинство, но многие из них до сих пор не могут разобраться с исправлением ошибок, поэтому семьи остаются без первоначально обещанных денег и не имеют возможность претендовать на новые.

Обычно отказ обусловлен:

опечатками, в том числе и написанием «е» вместо «ё», чего система «понять» не в состоянии;

подачей заведомо ложных сведений о скончавшемся ребенке;

лишением родительских прав.

С родительскими правами ситуация выглядит наиболее запутанно, потому что если права лишают одного из родителей, а второй подает заявление, система не может распознать, кто именно из них это делает. Поэтому иногда идет отказ, хотя все вроде бы по правилам.

При таком раскладе необходимо добиться рассмотрения заявления в ручном режиме. Для этого рекомендуется перейти на официальный сайт Пенсионного фонда, чтобы оставить заявку о разъяснении ситуации в чат-боте, передает 1rre.ru.

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