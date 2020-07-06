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Санкции против главы СКР Бастрыкина и еще 24 россиян объявила Великобритания

22:57 06.07.2020 Фото: СКР
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Санкции вводятся в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС.

Санкции против главы СКР Бастрыкина и еще 24 россиян объявила Великобритания
Великобритания ввела персональные санкции против россиян по делу Магнитского, в том числе в отношении Александра Бастрыкина

Великобритания объявила в понедельник о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Об этом говорится в официальном документе, распространенном на сайте правительственной информации.

Среди указанных лиц — председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, судьи, следователи, сотрудники МВД РФ. Упомянутым в списке лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.

Санкции вступили в силу после публикации документа. Они вводятся в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС. «Включение в список названных физических лиц и организаций — лишь первая волна мер, вводимых в рамках нового санкционного режима. О новых санкциях будет объявлено в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении МИД королевства.

Выступая в Палате общин британского парламента, глава Форин оффиса Доминик Рааб не исключил, что в будущем санкции будут распространены на иностранных граждан, которые, по мнению Лондона, вовлечены в коррупцию. «Мы продолжим пытаться расширять этот санкционный режим, и мы уже рассматриваем возможность того, чтобы коррупция могла быть добавлена в арсенал имеющихся у нас средств», — сказал глава МИД.

Помимо этого, в представленный в понедельник санкционный список попали 20 граждан Саудовской Аравии, которых Лондон считает виновными в убийстве в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле, двое военачальников Мьянмы, которые, по мнению британской стороны, причастны к «систематическим преступлениям» против представителей народности рохинджа в Мьянме и два северокорейских ведомства — Министерство народной безопасности и Министерство государственной безопасности КНДР. Последние Лондон обвиняет в пытках, использовании рабского труда и убийствах. В общей сложности в документе перечислены 49 человек и организаций.

В течение дня Рааб примет в Форин оффисе вдову Сергея Магнитского Наталью, его сына Никиту, а также заочно осужденного в РФ основателя британского инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Вслед за США
Как ранее указывал Рааб, поправка соответствует принятому в США одноименному закону. «Акт Магнитского» был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Международный финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Впоследствии «законы Магнитского» были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.

Россия расценила «акт Магнитского» как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным, передает ТАСС.

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