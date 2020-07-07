Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

На сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru требуется журналист.
Обязанности:
— написание текстов,
— посещение мероприятий и проведение интервью,
— фотосъемка,
— поиск тем.
Условия:
— На период пандемии — удаленка, после — в офисе. График 5/2 с 9 до 18 часов,
— офис в центре города,
— оборудованное рабочее место,
— ЗП оклад + гонорар,
— обучение,
— корпоративное обучение.
Требования:
Мобильность, русский язык на 4+, желание узнавать новое в мультимедиа.
С опытом и без!
Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2
Телефон 8 (383-41)3-00-10
Почта bkurer@mai.ru для резюме в теме написать «Журналист»