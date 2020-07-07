07.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий

22:25 07.07.2020 Фото: https://pixabay.com/
22 68

Магнитные бури на Земле могут вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения и необъяснимую тревожность. Первая буря начнется 4 июля. Как сохранить здоровье в период магнитных бурь?

Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий
Магнитная буря 4 июля может вызвать головные боли и апатию

Магнитные бури на Земле могут вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения и необъяснимую тревожность, пишет ТОЛК.

Расписание магнитных бурь в июле 2020 года

Магнитная буря 4 июля может вызвать головные боли и апатию.

Следующая буря 6-7 июля будет средней по мощности. Она способна вызвать у метеозависимых людей упадок сил и обострение хронических заболеваний.

Сильная магнитная буря 15-17 июля способна стать серьезным испытанием.

Последняя в июле магнитная буря будет 29-го числа.

Чем опасны магнитные бури?
Считается, что магнитные бури на Земле, возникающие в периоды солнечной активности, способны влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Однако среди ученых до сих пор нет единого мнения о том, влияют ли магнитные бури на живых существ на Земле и как именно.

Во время магнитной бури люди с хроническими заболеваниями могут ощутить недомогание. В целом они способны вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения, беспокойный сон и необъяснимую тревожность, объясняет ТАСС.

Как защитить здоровье от магнитных бурь?

Чтобы защитить здоровье во время магнитной бури, людям с гипертонией рекомендуется пить больше воды и снизить употребление соли.
Тем, у кого давление понижено, советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.
Метеочувствительным людям рекомендуют хорошо высыпаться и не перегружать себя физическими нагрузками.

Как сохранить здоровье в период магнитных бурь

На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет. Метеозависимость можно и нужно лечить. Когда человек взрослеет, то симптомы при метеозависимости проявляются все сильнее, существует высокий риск развития осложнений. Если не лечить это заболевание, то можно столкнуться с фатальными последствиями – инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Для того, чтобы избежать плохого воздействия магнитных бурь, эксперты советуют следовать некоторым рекомендациям:

  • Старайтесь свести к минимуму пребывание на солнце.
  • Регулярно делайте зарядку (имеется ввиду не полноценный спорт, а лишь несколько обычных упражнений, которые направлены на улучшение кровообращения).
  • Следует регулярно выполнять упражнения, которые направлены на дыхание.
  • Контрастный душ – ключ к успеху. На первый взгляд вам покажется, что это сложно, но позже вы сможете привыкнуть. Достаточно чередовать по десять-пятнадцать секунд холодную и горячую воду.
  • Рекомендуется пить травяные отвары, либо добавлять несколько различных трав в обычный чай с лимоном.

Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности, если ваша работа связана с физическим трудом, возьмите выходной, или сообщите начальству, что неважно себя чувствуете.

Мнение читателей
50
4
1
13
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы как переживаете бури?

Аноним, 02 июля 2020 00:53
НВР:
Тяжкое самочувствие
Наталья, 02 июля 2020 00:54
НВР:
Тяжкое самочувствие
Аноним, 04 июля 2020 22:16
НВР:
Сегодня 4 июля с самого утра дико болит и кружится голова！Обезболивающие таблетки не помогают！
Аноним, 06 июля 2020 12:08
НВР:
Просто очень плохо и голова болит ,си
льнейшее головокружение.
Валентина., 06 июля 2020 18:54
Можно попить не крепкого ромашкового чая.Он тоже помогает от головной боли. Но только если не пониженное давление.
Аноним, 06 июля 2020 13:03
Вчера пробежал 3 км никаких головних болей
Аноним, 06 июля 2020 15:28
НВР:
Очень плохо
Аноним, 06 июля 2020 15:45
НВР:
Неважно
Аноним, 06 июля 2020 16:11
НВР:
Ужасно
Аноним, 07 июля 2020 00:54
НВР:
Очень тяжело
Аноним, 07 июля 2020 01:21
НВР:
Плохо
Аноним, 07 июля 2020 03:11
НВР:
Плохо:головные боли,боли в области сердца,головокружение, усталость.
Аноним, 07 июля 2020 09:01
НВР:
Очень плохо
Тревога . нервозность, давление скачет
Аноним, 07 июля 2020 10:28
НВР:
Недомогание и плохое самочувствие, нет настроения.
Аноним, 07 июля 2020 12:59
НВР:
Плохо себя чувствую
Аноним, 07 июля 2020 13:12
НВР:
Самочувствие ужасное
Аноним, 07 июля 2020 15:15
Очень сильно болит голова, обезболивающее не помогает. Тошнота, аппетита нет уже 3 дня.
Аноним, 07 июля 2020 15:17
НВР:
По разному,больше с тревой,переживанием
Головокружение
Аноним, 07 июля 2020 17:27
НВР:
Очень плохо,скачет давление,спазмы
Аноним, 07 июля 2020 18:09
НВР:
Тошнота голово кружіння
Аноним, 07 июля 2020 21:07
НВР:
Головные боли,повышеное давление
Аноним, 07 июля 2020 21:45
НВР:
Очень плохо

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Девочка умерла. Ей было всего 46 лет»: О лечении в ковидной больнице рассказала жительница Новосибирска 3
22:57 07-07-2020
«Девочка умерла. Ей было всего 46 лет»: О лечении в ковидной больнице рассказала жительница Новосибирска
БердскМусорная реформа не удалась? 415 млн рублей должна "Экология-Новосибирск" перевозчикам ТКО Искитима, Бердска и всей Новосибирской области
22:54 07-07-2020
Мусорная реформа не удалась? 415 млн рублей должна
БердскПродала землю и бараки ценой 47,5 млн рублей на берегу Обского моря за 19 млн власть Бердска 8
22:54 07-07-2020
Продала землю и бараки ценой 47,5 млн рублей на берегу Обского моря за 19 млн власть Бердска
БердскПять зараженных COVID-19 лечатся в Бердске. Но в пульмонологии откроют инфекционный госпиталь 3
22:52 07-07-2020
Пять зараженных COVID-19 лечатся в Бердске. Но в пульмонологии откроют инфекционный госпиталь
БердскПлетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска 5
22:50 07-07-2020
Плетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска
БердскЗа партой или за компьютером: Как будут учиться с 1 сентября школьники в Бердске? 15
22:50 07-07-2020
За партой или за компьютером: Как будут учиться с 1 сентября школьники в Бердске?
Что нельзя и можно делать на Ивана Купала с 6 на 7 июля 2020 года: 6 июля нужно убрать в доме, чтобы встретить Купалу в чистоте 4
22:46 07-07-2020
Что нельзя и можно делать на Ивана Купала с 6 на 7 июля 2020 года: 6 июля нужно убрать в доме, чтобы встретить Купалу в чистоте
Почему нельзя купаться и спать в ночь с 6 на 7 июля на Ивана Купала? Запреты древнейшего праздника
22:43 07-07-2020
Почему нельзя купаться и спать в ночь с 6 на 7 июля на Ивана Купала? Запреты древнейшего праздника
БердскМагнитная буря настигнет 4 июля 2020 метеозависимых: как сгладить последствия удара и какие дни мощных бурь в июле 18
22:43 07-07-2020
Магнитная буря настигнет 4 июля 2020 метеозависимых: как сгладить последствия удара и какие дни мощных бурь в июле
Молитва на 7 июля 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи 9
22:42 07-07-2020
Молитва на 7 июля 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи