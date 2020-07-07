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Магнитная буря настигнет 4 июля 2020 метеозависимых: как сгладить последствия удара и какие дни мощных бурь в июле

22:43 07.07.2020 Фото: Википедия
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В июле 2020 года ожидается четыре периода магнитных бурь. Несколько дней будут очень мощными. Узнай даты.

Магнитная буря настигнет 4 июля 2020 метеозависимых: как сгладить последствия удара и какие дни мощных бурь в июле
К счастью, ученые могут составлять расписание магнитных бурь, и у каждого человека есть возможность к ним подготовиться

Как сохранить хорошее самочувствие в период магнитных бурь и их расписание на июль 2020 года
На Солнце каждый месяц происходят вспышки, которые способны вызывать волнения у магнитного поля земли, и в результате этого образуются магнитные бури. Люди ощущают такие колебания ухудшением самочувствия, а также могут обостриться хронические заболевания. К счастью, ученые могут составлять расписание магнитных бурь, и у каждого человека есть возможность к ним подготовиться.

В июле 2020 года ожидается четыре периода магнитных бурь

Благодаря стараниям специалистов каждый человек может подготовиться к периоду, когда будет проходить магнитная буря, и снизить ее воздействие на организм.

В июле период магнитных бурь начнется с самого начала месяца, а также волнения ожидается в конце месяца.

4 июля. В этот день будет проходить магнитная буря средней силы, и ее признаки смогут ощутить лишь те люди, которые очень метеозависимы.

6-7 июля. В этот период будет достаточно сильная магнитная буря. Многие люди смогут ощутить, что сил ни на что нет, хронические заболевания могут обостриться, настроение будет не очень хорошим, а артериальное давление может менять свои показатели.

15-17 июля. В эти дни также будет достаточно мощная магнитная буря. От ее негативного воздействия могут начать страдать даже те люди, у которых достаточно хороший иммунитет. Люди, которые достаточно сильно метеочувствительны, должны особенно следить за своим самочувствием и иметь под рукой все необходимое для облегчения состояния.

29 июля. В этот день будет проходить последняя магнитная буря во втором летнем месяце. У нее будет средняя мощность. Может повыситься раздражительность, нервозность, а также возникать бессонница. Стоит больше времени уделять отдыху.

Какое влияние могут оказывать магнитные бури на организм человека

Люди уверены, что в период магнитных бурь с человеком происходят неприятные изменения, и они в худшую сторону, но у этого факта нет четкого подтверждения. Есть люди, которые уверены, что многие просто выдумывают, что самочувствие в период магнитных бурь сильно ухудшается.

Было проведено много исследований, в ходе которых устанавливалось, что у метеозависимых людей в период магнитных бурь может ухудшаться самочувствие:

ритм сердца нарушен;
артериальное давление может быстро менять свои показатели;
может появляться головокружение;
уровень тревожности существенно повышается;
сон может нарушаться и бывает, что сложно заснуть;
настроение может очень быстро меняться;
может появиться ощущение, что нет сил;

хронические заболевания могут обостряться.
Больше всего в период магнитных бурь страдают люди пожилого возраста, маленькие дети, метеозависимые люди, женщины в период беременности и люди с психическими заболеваниями.

Рекомендация для облегчения состояния в магнитные бури

Если следовать некоторым рекомендациям, то можно снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм, а именно:

очень важно пить достаточное количество воды, и это может быть простая вода, компоты, морсы и тому подобное;
соли и специй лучше употреблять как можно меньше;
если есть гипертония или гипотония, то необходимо следить за давлением и корректировать его;
необходимо спать не менее 8-ми часов в сутки;

от вредных привычек и пищи лучше отказаться, а также под запретом и кофе;
не стоит вступать в конфликты;
не стоит просматривать фильмы ужасов или ролики, которые вызывают неприятные ощущения.
Если придерживаться этих рекомендаций, то влияние магнитных бурь будет ощущаться минимально.

Источник: http://rsute.ru/

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От редакции

Вы зависимы от бурь? Как спасаетесь? Поделитесь советом!

Аноним, 03 июля 2020 23:05
НВР:
Зависима, очень, спасаюсь сильными транквилизаторами, выписал доктор,
Аноним, 04 июля 2020 01:56
НВР:
Три капсулы жидкого валидола под язык, таблетку вальсакора Н с гидрохлоротиазидом 1 таблетку амлодипина Лучше отлежаться в этот день. Не выходить на сонцепек. Пить много воды. Делать зарядку.
Елена, 05 июля 2020 15:06
Еще конкор и аспирин и зеленый чай..
Аноним, 04 июля 2020 02:44
НВР:
Очень страдаю от магнитных бурь и полнолуния. Просто лежу весь день,пью воду и жду,когда это закончится((((
Аноним, 04 июля 2020 12:41
Пью травяные чайчики и стараюсь отвлекаться занимаюсь рукоделием не лежать и ждать сейчас рулет плохо нет и во время принимаю все приплаты назначиные моим кардиологом всем здоровьях и бодрости берегитессеья просто живите и радуйтесь каждому дню НВР:
Аноним, 04 июля 2020 16:58
НВР:
Некак
В этом и катастрофа?!
Аноним, 04 июля 2020 19:21
НВР:
Транквилизаторы
Аноним, 04 июля 2020 21:27
НВР:
Да, зависима с гипертонией третьей степени. Мне всегда очень хочется спать как никогда стараюсь дружить с диваном и хорошими фильмами
Аноним, 04 июля 2020 23:33
НВР:
Да.
Рофланчик, 05 июля 2020 01:00
Ага я зависим от магнитных бурь сегодня какраз очень плохо было супер раздражителен, бабушка тоже самое. Всегда когда похожее самочуствие или еще болит голова и конечно же в этот день оказывается магн. буря
Аноним, 05 июля 2020 04:46
НВР:
А мне горячая ванна помогает и чай с лимоном,ну и за давлением слежу и когда необходимо принимаю таблеточки.
Фелиция, 05 июля 2020 04:46
Все что вы рекомендуете,то и делаю.
Аноним, 05 июля 2020 15:11
НВР:
Пью спазган
Аноним, 05 июля 2020 15:40
НВР:
Аноним, 05 июля 2020 18:20
НВР:
Да
Аноним, 05 июля 2020 19:29
НВР:
Очень.справиться не могу очень страдаю
Аноним, 06 июля 2020 13:19
НВР:
Лично я,когда падает у меня давление я сразу пью прохладненькию водичку и через 10,15 минут становиться легче.ХОРОШО ЛЕЧЬ ОТДОХНУТЬ,ПО СПАТЬ.
Аноним, 06 июля 2020 16:20
НВР:
Просто лежу и умираю!!!

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