«Квартира-малютка»: кто и зачем покупает студии пощадью 8-10 кв.м

Квартиры-студии по 12 и даже 8 квадратных метров продаются сейчас на рынке недвижимости. Кто их покупает и можно ли выжить на считаном количестве «квадратов»?

Для студентов и молодых менеджеров малая площадь — не слишком большая проблема

«Квартиры площадью 10-12 кв. м — не самый популярный метраж, — отмечают в компании «Азбука жилья». — Наиболее привлекательными лотами считаются квартиры площадью 18-27 кв. м. Их покупают, например, студенты и молодые люди до 30 лет, которые боятся брать большую сумму по ипотеке».

Однако сайт объявлений по продаже недвижимости мгновенно выдает десятки вариантов микростудий в разных концах Москвы. Например, за 1,95 млн рублей можно вселиться в квартиру из 9 кв. м, а за 2,05 млн рублей — в 8,5 «квадрата».

Почти все микростудии из объявлений — на первых этажах многоэтажек. Объясняется пристрастие к нижним этажам тем, что подавляющее большинство таких квартир переделаны из обычных трех- и четырехкомнатных. А устраивать «мокрую зону» над жилыми комнатами запрещено.

«Студию можно купить в долевую собственность, — объясняет один из риелторов. — Трех-четырехкомнатные квартиры делим на студии и продаем частями». Пока что студия в 8,5 кв. м — всего лишь комната в квартире, где живет семья. Но если найдутся четыре покупателя, готовых приобрести части этой трешки, — каждая комната и кухня будут переделаны в автономное жилье. Продать частями выгоднее, чем целиком. «В каждую комнату заводим санузел: душевая кабина, унитаз, раковина обязательно. В комнате по стенке сделаем кухонный блок, там будет электрическая плитка, тоже мойка, холодильничек маленький. Диван, шкафчик — все уместится», — заверяет представитель продавца 8-метрового жилья Елизавета.

По ее словам, подобные микроквартиры берут в первую очередь инвесторы, чтобы сдавать в краткосрочную аренду. «Командировочный приезжает в Москву, ему нужно только переночевать. Спальное место есть. Он утром встал, душ принял и ушел на работу. Прожить в такой комнатке 3 дня можно. Но, конечно, себе или своим детям я не хотела бы такую квартиру», — признается риелтор.

Такой вариант гораздо лучше, чем, например, комната в коммуналке, хотя цены на них сопоставимы, считает риелтор Сергей, отвечающий за продажу 9-метровой студии. Санузел, кухня — у каждого свои, с соседями можно видеться только в общем холле, бывшей прихожей. У каждого отдельные счетчики на электричество и воду. Единственный общий считает киловатты в общем коридоре, его показания делят пропорционально площади комнат. «Как вариант для сдачи в аренду это достаточно выгодно, — отмечает Сергей. — Студии стоят заметно дешевле, чем однушки. А цена сдачи не настолько меньше».

На первичном рынке недвижимости студии площадью до 12 кв. м предлагает в Москве лишь один девелопер, говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. «На вторичном рынке под видом студий нередко продают комнаты, в которые, к примеру, перенесена «мокрая точка». Также определенную долю предложения представляют нежилые помещения на первых этажах, которые изначально вообще не предназначались для проживания: их покупают с торгов у города, а затем реализуют как апартаменты. Скорее всего, в таких студиях не удастся оформить даже временную регистрацию», — отмечает Литинецкая.

«На мой взгляд, жить в студии меньше 18 «квадратов» невозможно», — считает ведущий эксперт офиса «Сущевский» компании «Миэль» Евгений Коноплев. Даже на самый тесный санузел нужно хотя бы два метра, пройти к нему — еще метр. Два метра займет диван-кровать, еще нужны хотя бы мини-плита, мини-холодильник, мойка, шкаф, куда должна вместиться и летняя, и зимняя одежда, обувь. Нужен стол, пусть даже универсальный — и для еды, и для работы. Даже в 18-метровой студии после этого, по словам эксперта, останется разве что небольшой проход.

Для студентов и молодых менеджеров малая площадь — не слишком большая проблема. Дома они зачастую только ночуют, завтракать и ужинать могут в кафе. Между тем одинокие люди постарше все-таки предпочтут не студию, а хотя бы «малосемейку» — квартиру в 21-22 метра, где выделены 4-метровые кухня и санузел с сидячей ванной. «Пенсионер в отличие от студента, наоборот, на улицу выходит только полюбоваться природой, а в остальное время находится дома, читает газеты и смотрит телевизор», — говорит Коноплев.

«Ядро покупателей студий составляют молодые и мобильные люди без детей. Они не находятся в студии круглосуточно, а занимаются учебой или выстраивают карьеру, поэтому ограниченные габариты квартиры не столь критичны», — соглашается Литинецкая.

Интересуются сверхкомпактным жильем и приезжие — для них это «стартовая» квартира в столице, откуда они надеются через несколько лет переехать в более просторную.

Ограниченные габариты жилья диктуют особый подход к организации спального и рабочего мест, систем хранения, отмечает Литинецкая. Поскольку кухонная ниша не отделена, возникает необходимость в мощной вытяжке и технике с низким уровнем шума. Подходящим вариантом станет мебель-трансформер или комплекты вроде «кровати-чердака», где рабочее и спальное места сочетаются с системами хранения. Расширить пространство могут зеркала, открытые стеллажи и шкафы, которые выглядят менее тяжеловесно.

Можно чуть расширить жилплощадь, устроив в комнате антресоли для спального места или хранения вещей. Но это возможно обычно лишь в очень старых домах с высокими потолками — хотя бы от 3,3 метра.

Источник: РГ