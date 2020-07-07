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«Квартира-малютка»: кто и зачем покупает студии пощадью 8-10 кв.м

08:38 07.07.2020 Фото: Daily Mail
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Квартиры-студии по 12 и даже 8 квадратных метров продаются сейчас на рынке недвижимости. Кто их покупает и можно ли выжить на считаном количестве «квадратов»?

Квартира малютка: кто и зачем покупает студии пощадью 8 10 кв.м
Для студентов и молодых менеджеров малая площадь — не слишком большая проблема

«Квартиры площадью 10-12 кв. м — не самый популярный метраж, — отмечают в компании «Азбука жилья». — Наиболее привлекательными лотами считаются квартиры площадью 18-27 кв. м. Их покупают, например, студенты и молодые люди до 30 лет, которые боятся брать большую сумму по ипотеке».

Однако сайт объявлений по продаже недвижимости мгновенно выдает десятки вариантов микростудий в разных концах Москвы. Например, за 1,95 млн рублей можно вселиться в квартиру из 9 кв. м, а за 2,05 млн рублей — в 8,5 «квадрата».

Почти все микростудии из объявлений — на первых этажах многоэтажек. Объясняется пристрастие к нижним этажам тем, что подавляющее большинство таких квартир переделаны из обычных трех- и четырехкомнатных. А устраивать «мокрую зону» над жилыми комнатами запрещено.

«Студию можно купить в долевую собственность, — объясняет один из риелторов. — Трех-четырехкомнатные квартиры делим на студии и продаем частями». Пока что студия в 8,5 кв. м — всего лишь комната в квартире, где живет семья. Но если найдутся четыре покупателя, готовых приобрести части этой трешки, — каждая комната и кухня будут переделаны в автономное жилье. Продать частями выгоднее, чем целиком. «В каждую комнату заводим санузел: душевая кабина, унитаз, раковина обязательно. В комнате по стенке сделаем кухонный блок, там будет электрическая плитка, тоже мойка, холодильничек маленький. Диван, шкафчик — все уместится», — заверяет представитель продавца 8-метрового жилья Елизавета.

По ее словам, подобные микроквартиры берут в первую очередь инвесторы, чтобы сдавать в краткосрочную аренду. «Командировочный приезжает в Москву, ему нужно только переночевать. Спальное место есть. Он утром встал, душ принял и ушел на работу. Прожить в такой комнатке 3 дня можно. Но, конечно, себе или своим детям я не хотела бы такую квартиру», — признается риелтор.

Такой вариант гораздо лучше, чем, например, комната в коммуналке, хотя цены на них сопоставимы, считает риелтор Сергей, отвечающий за продажу 9-метровой студии. Санузел, кухня — у каждого свои, с соседями можно видеться только в общем холле, бывшей прихожей. У каждого отдельные счетчики на электричество и воду. Единственный общий считает киловатты в общем коридоре, его показания делят пропорционально площади комнат. «Как вариант для сдачи в аренду это достаточно выгодно, — отмечает Сергей. — Студии стоят заметно дешевле, чем однушки. А цена сдачи не настолько меньше».

На первичном рынке недвижимости студии площадью до 12 кв. м предлагает в Москве лишь один девелопер, говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. «На вторичном рынке под видом студий нередко продают комнаты, в которые, к примеру, перенесена «мокрая точка». Также определенную долю предложения представляют нежилые помещения на первых этажах, которые изначально вообще не предназначались для проживания: их покупают с торгов у города, а затем реализуют как апартаменты. Скорее всего, в таких студиях не удастся оформить даже временную регистрацию», — отмечает Литинецкая.

«На мой взгляд, жить в студии меньше 18 «квадратов» невозможно», — считает ведущий эксперт офиса «Сущевский» компании «Миэль» Евгений Коноплев. Даже на самый тесный санузел нужно хотя бы два метра, пройти к нему — еще метр. Два метра займет диван-кровать, еще нужны хотя бы мини-плита, мини-холодильник, мойка, шкаф, куда должна вместиться и летняя, и зимняя одежда, обувь. Нужен стол, пусть даже универсальный — и для еды, и для работы. Даже в 18-метровой студии после этого, по словам эксперта, останется разве что небольшой проход.

Для студентов и молодых менеджеров малая площадь — не слишком большая проблема. Дома они зачастую только ночуют, завтракать и ужинать могут в кафе. Между тем одинокие люди постарше все-таки предпочтут не студию, а хотя бы «малосемейку» — квартиру в 21-22 метра, где выделены 4-метровые кухня и санузел с сидячей ванной. «Пенсионер в отличие от студента, наоборот, на улицу выходит только полюбоваться природой, а в остальное время находится дома, читает газеты и смотрит телевизор», — говорит Коноплев.

«Ядро покупателей студий составляют молодые и мобильные люди без детей. Они не находятся в студии круглосуточно, а занимаются учебой или выстраивают карьеру, поэтому ограниченные габариты квартиры не столь критичны», — соглашается Литинецкая.

Интересуются сверхкомпактным жильем и приезжие — для них это «стартовая» квартира в столице, откуда они надеются через несколько лет переехать в более просторную.

Ограниченные габариты жилья диктуют особый подход к организации спального и рабочего мест, систем хранения, отмечает Литинецкая. Поскольку кухонная ниша не отделена, возникает необходимость в мощной вытяжке и технике с низким уровнем шума. Подходящим вариантом станет мебель-трансформер или комплекты вроде «кровати-чердака», где рабочее и спальное места сочетаются с системами хранения. Расширить пространство могут зеркала, открытые стеллажи и шкафы, которые выглядят менее тяжеловесно.

Можно чуть расширить жилплощадь, устроив в комнате антресоли для спального места или хранения вещей. Но это возможно обычно лишь в очень старых домах с высокими потолками — хотя бы от 3,3 метра.

Источник: РГ

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От редакции

Нормальная площадь для стартового жилья?

Аноним, 06 июля 2020 07:56
НВР: Жесть конечно. Если ты студент отличник то конечно норм. Уроки делать есть где. Но жить там всю жизнь можно свихнуться.
Алиса в зазеркалье, 06 июля 2020 08:58
"«Квартиры площадью 10-12 кв. м — не самый популярный метраж, — отмечают в компании «Азбука жилья». — Наиболее привлекательными лотами считаются квартиры площадью 18-27 кв. м. Их покупают, например, студенты и молодые люди до 30 лет, которые боятся брать большую сумму по ипотеке»."

Если для крохотной по площади Японии, 10-12 метровые квартиры хотя бы можно оправдать размером страны, то чем в России можно оправдать 10-12 метровые коровьи стойла? Мы живём в стране в которой не заселено или брошено порядка 90% земельных участков, это и тысячи сёл, деревень, хуторов, рабочих посёлков, и даже теперь городов! Нас всех за последние 100 лет не мытьём так катаньем загнали в гигантские и как оказалось никому ненужные человейники(города) и в них настроили 17-32 этажные человейники(), тем самым освободив ещё и огромные площади городов! В ссср нас убеждали, что население деревень срочно нужно в городах, потому, что некому работать на заводах и фабриках! Где на сегодня в Бердске заводы БРЗ, БОМЗ, швейная фабрика? Нафига жить в городе без заводов и фабрик, в которых весь изначальный смысл городов? Для чего в нашей стране освобождают от населения такие огромные площади, а теперь уже и в городах? Для чего в незаселённой стране где от одного до другого населённого пункта часто сотни и даже тысяча километров, понадобились загонять работяг в клетки 10-12 метров, и в 10-12 мега городов, хотя площадь страны позволяет расселить всех аборигенов нашей страны равномерно по всей нашей стране, настроить 1-2 этажные комфортные коттеджи по 250-500 метров каждому???
Аноним, 06 июля 2020 09:39
Площадь Японии равна 377 944 км², а площадь НСО равна 178 200 км² это в 2.12 раза меньше Японии! Россия на сегодня 146 745 098 человек, а Япония 125 789 741 человек, с той же почти численностью населения, как вся незаселённая аборигенами Россия! Значит все 125 млн японцев умещаются на площади двух НСО! Площадь России равна млн кв.км 17,1 млн. км2, так для чего тогда напихивать людей в России в человейники-города и человейники небоскрёбы, имитируемую площадь Японии, за счёт этих городов, когда можно расселить всех аборигенов по всей территории равномерно?
Аноним, 06 июля 2020 10:25
Одно дело украсть на откатах и аферах в Москве, в этом муравейнике, или равномерно по всей стране- слишком заметно будет!
Аноним, 06 июля 2020 10:34
"Одно дело украсть на откатах и аферах в Москве, в этом муравейнике, или равномерно по всей стране- слишком заметно будет"

Допустим на сегодня вы правы, но ведь если послушать нас живших в ссср там деревни, посёлки уничтожались аж свист стоял, да ещё нам тут комуисты клянутся, что в ссср за 70 лет правления-"рая" взяток и воровства не было, неужели врут безбожно? Ведь эта тенденция уничтожения деревень и создание городов миллиоников лезет ещё с 1917 года, вы не заметили, правда тогда была отмазка все на фабрики и заводы , а сегодня их 40 лет нет в живых!
Аноним, 07 июля 2020 09:17
В СССР были и взятки и воровство, но существовало ограничение размеров, превысил- тюрьма с конфискацией, как правило...
Аноним, 06 июля 2020 10:48
Да покупают, у кого деньги есть и сдают квартирантам!
Аноним, 07 июля 2020 09:53
Ну, и что плохого и кто предлагает там "жить всю жизнь"? Очень хороший старт жилищной карьеры. " Санузел, кухня — у каждого свои, с соседями можно видеться только в общем холле, бывшей прихожей. У каждого отдельные счетчики на электричество и воду"- здорово! Всяко на порядок лучше общаги, тем более совковой с пролетарскими нравами.

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