За партой или за компьютером: Как будут учиться с 1 сентября школьники в Бердске?

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, проведение начала учебного года запланировано в очном режиме, но образовательные учреждения должны быть готовы перейти в любой момент и на дистанционный режим работы.
— Органам управления образования было поручено проанализировать дистанционное обучение, которое проходило в текущем учебном году, выявить его плюсы и минусы. Также было назначено подготовить списки педагогов к прохождению курсов повышения квалификации по дистанционному обучению. Министерство образования заявило, что начало учебного года планируется проводить в штатном режиме, но в случае превышения порога заболеваемости: ОРВИ, гриппа, коронавируса и т.д, будет использоваться уже положительный опыт дистанционного обучения, — сообщила Жанна Леонидовна сегодня, 6 июля.
Что она несёт? Для кого этот опыт положительный? Для учеников,для родителей? Конечно хорошо учителям:спихнули весь учебный процесс на родителей. Так и зарплату учительскую давайте будем родителям платить!
А как вы поняли, что учителя радуются? Между строк прочитали?
Все, кого я знаю, предпочли бы работать с детьми в классе, как обычно.
Документы оформляются.
С 1 сентября будет начато обучение
И откуда в головах такой бред - не понятно...
Если сейчас начнут давать детям новые темы, то нас ожидает просто провальный учебный год, который придётся повторить уже в очном формате.
Дистанционно могут обучаться в большинстве только дети старших классов, колледжей и вузов.
А про "положительный опыт" Енто гражданка Тузова создала новый мем.