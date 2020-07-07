За партой или за компьютером: Как будут учиться с 1 сентября школьники в Бердске?

До начала учебного года остались считанные дни. Стоит ли проводить высокоскоростной интернет дома? Об этом рассказала Жанна Тузова.

Вопрос похода в школы в 2020 году мучает учителей, родителей, школьников.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, проведение начала учебного года запланировано в очном режиме, но образовательные учреждения должны быть готовы перейти в любой момент и на дистанционный режим работы.

— Органам управления образования было поручено проанализировать дистанционное обучение, которое проходило в текущем учебном году, выявить его плюсы и минусы. Также было назначено подготовить списки педагогов к прохождению курсов повышения квалификации по дистанционному обучению. Министерство образования заявило, что начало учебного года планируется проводить в штатном режиме, но в случае превышения порога заболеваемости: ОРВИ, гриппа, коронавируса и т.д, будет использоваться уже положительный опыт дистанционного обучения, — сообщила Жанна Леонидовна сегодня, 6 июля.