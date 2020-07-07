07.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

За партой или за компьютером: Как будут учиться с 1 сентября школьники в Бердске?

22:50 07.07.2020, Алина Бурова Фото: pexels.com
15 3

До начала учебного года остались считанные дни. Стоит ли проводить высокоскоростной интернет дома? Об этом рассказала Жанна Тузова.

За партой или за компьютером: Как будут учиться с 1 сентября школьники в Бердске?
Вопрос похода в школы в 2020 году мучает учителей, родителей, школьников.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, проведение начала учебного года запланировано в очном режиме, но образовательные учреждения должны быть готовы перейти в любой момент и на дистанционный режим работы.

— Органам управления образования было поручено проанализировать дистанционное обучение, которое проходило в текущем учебном году, выявить его плюсы и минусы. Также было назначено подготовить списки педагогов к прохождению курсов повышения квалификации по дистанционному обучению. Министерство образования заявило, что начало учебного года планируется проводить в штатном режиме, но в случае превышения порога заболеваемости: ОРВИ, гриппа, коронавируса и т.д, будет использоваться уже положительный опыт дистанционного обучения, — сообщила Жанна Леонидовна сегодня, 6 июля.

Мнение читателей
0
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете начало нового учебного года?

Аноним, 06 июля 2020 13:02
«будет использоваться уже положительный опыт дистанционного обучения, — сообщила Жанна Леонидовна»
Что она несёт? Для кого этот опыт положительный? Для учеников,для родителей? Конечно хорошо учителям:спихнули весь учебный процесс на родителей. Так и зарплату учительскую давайте будем родителям платить!
Аноним, 06 июля 2020 13:35
Учителя не понятно чему радуются,останутся без работы с этими новаторами
Аноним, 06 июля 2020 15:31
Аноним, 06 июля 2020 13:35
А как вы поняли, что учителя радуются? Между строк прочитали?
Ёла, 06 июля 2020 16:15
Что-то я не встречала радующихся этому маразму учителей.
Аноним, 06 июля 2020 19:52
Вот только неумные люди такое написать могут! Прямо учителя и Тузова виноваты, что в мире и стране такая обстановка! Что за бред несёте? Прямо все спихнули на родителей.. Это вы привыкли с рождения своих детей спихивать, сначала в детсад, потом в школу! Научитесь заниматься своими детьми-прежде всего их воспитанием! Поколение хамов и наглецов малолетних растёт!
Аноним, 07 июля 2020 16:22
Аноним, 06 июля 2020 19:52 Бред несёте Вы! Учителя за свой труд,которому они учились в ВУЗах,получают зарплату. Здесь речь не о воспитании детей,а о работе! За Вас кто то делает вашу работу? Почему работу учителей должны проводить родители?
AGGA, 06 июля 2020 15:02
А вы знакомы хоть с одним учителем, который этому радуется?
Все, кого я знаю, предпочли бы работать с детьми в классе, как обычно.
Аноним, 06 июля 2020 15:28
Так не было у нас дистанционного обучения. Редкий учитель сам проводил уроки онлайн. А в основном учителя просто давали домашнее задание и ничего не объясняли. Думаю, что у школьников сейчас много пробелов в знаниях. Думаю, что дети, родители и учителя двумя руками за обучение в стенах школы. Все намучились... Потому что ничего единого не было. Один в лес, другой по дрова. Учителей надо обучать работе на образовательных платформах. Никаких плюсов не было. Сплошные минусы.Тузова только ещё списки готовит, уже сейчас надо обучать начинать. Этому учить надо абсолютно всех учителей. Сейчас найдут плюсы, обучать часть педагогов и отрапортуют, что готовы к дистанционному обучению по аналогии с медициной.
Ёла, 06 июля 2020 16:18
Не было и не надо. Отлаженный процесс дистанционного обучения - это ребенок за компьютером. И далеко не 20 минут в день, и не один час. Моему ребенку это совершенно точно не надо.
Точка., 06 июля 2020 16:48
Не дай Бог... Это будет не учение, а мучение.
Аноним, 06 июля 2020 16:54
В м-оне Южный построили огромную школу.интересно,кто же сможет в ней обучаться？или отдадут под колонию поселение？хочется верить,что все такие очное обучение победит
Аноним, 06 июля 2020 16:59
Эта школа станет 6 лицеем.
Документы оформляются.
С 1 сентября будет начато обучение
Аноним, 07 июля 2020 16:32
"или отдадут под колонию поселение?"
И откуда в головах такой бред - не понятно...
Аноним, 07 июля 2020 09:37
Не было никакого дистанционного образования - повторяли пройденный материал.
Если сейчас начнут давать детям новые темы, то нас ожидает просто провальный учебный год, который придётся повторить уже в очном формате.
Дистанционно могут обучаться в большинстве только дети старших классов, колледжей и вузов.
Аноним, 07 июля 2020 20:28
По разговорам учителей из моих знакомых, то по их словам, год начнут как всегда, а по истечению месяца или около того включат дистанционку.
А про "положительный опыт" Енто гражданка Тузова создала новый мем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Девочка умерла. Ей было всего 46 лет»: О лечении в ковидной больнице рассказала жительница Новосибирска 3
22:57 07-07-2020
«Девочка умерла. Ей было всего 46 лет»: О лечении в ковидной больнице рассказала жительница Новосибирска
БердскМусорная реформа не удалась? 415 млн рублей должна "Экология-Новосибирск" перевозчикам ТКО Искитима, Бердска и всей Новосибирской области
22:54 07-07-2020
Мусорная реформа не удалась? 415 млн рублей должна
БердскПродала землю и бараки ценой 47,5 млн рублей на берегу Обского моря за 19 млн власть Бердска 8
22:54 07-07-2020
Продала землю и бараки ценой 47,5 млн рублей на берегу Обского моря за 19 млн власть Бердска
БердскПять зараженных COVID-19 лечатся в Бердске. Но в пульмонологии откроют инфекционный госпиталь 3
22:52 07-07-2020
Пять зараженных COVID-19 лечатся в Бердске. Но в пульмонологии откроют инфекционный госпиталь
БердскПлетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска 5
22:50 07-07-2020
Плетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска
БердскЗа партой или за компьютером: Как будут учиться с 1 сентября школьники в Бердске? 15
22:50 07-07-2020
За партой или за компьютером: Как будут учиться с 1 сентября школьники в Бердске?
Что нельзя и можно делать на Ивана Купала с 6 на 7 июля 2020 года: 6 июля нужно убрать в доме, чтобы встретить Купалу в чистоте 4
22:46 07-07-2020
Что нельзя и можно делать на Ивана Купала с 6 на 7 июля 2020 года: 6 июля нужно убрать в доме, чтобы встретить Купалу в чистоте
Почему нельзя купаться и спать в ночь с 6 на 7 июля на Ивана Купала? Запреты древнейшего праздника
22:43 07-07-2020
Почему нельзя купаться и спать в ночь с 6 на 7 июля на Ивана Купала? Запреты древнейшего праздника
БердскМагнитная буря настигнет 4 июля 2020 метеозависимых: как сгладить последствия удара и какие дни мощных бурь в июле 18
22:43 07-07-2020
Магнитная буря настигнет 4 июля 2020 метеозависимых: как сгладить последствия удара и какие дни мощных бурь в июле
Молитва на 7 июля 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи 9
22:42 07-07-2020
Молитва на 7 июля 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи