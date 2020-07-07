Что нельзя и можно делать на Ивана Купала с 6 на 7 июля 2020 года: 6 июля нужно убрать в доме, чтобы встретить Купалу в чистоте

На восходе солнца 7 июля следует умыться или искупаться в реке. Эта процедура смоет все заболевания с тела, укрепит иммунитет.

В ночь с 6 на 7 июля стоит держаться подальше от воды беременным, детям и старикам

С 6 на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала, овеянный множеством историй, легенд, мифов и даже страшилок. Об этом и про традиции на Ивана Купала читайте подробнее в нашем материале.

Купальская ночь или Иванов день — один из самых загадочных и непредсказуемых в цикле летних праздников в церковном календаре июля. 7 июля православные христиане отмечают Рождество Иоанна Крестителя, который окрестил Иисуса Христа. Но так как древние языческие, славянские и христианские традиции тесно переплетены в народной культуре, есть важные предписания о том, что делать на Ивана Купала, а также что запрещено на Ивана Купала 2020.

Что за праздник Ивана Купала: традиции

В народной культуре славян праздник Ивана Купала имеет огромное значение, поэтому и традиции Ивана Купала очень обширные, затрагивающие все сферы жизни.

По традиции, 6 июля нужно убрать в доме, чтобы встретить Купалу 7 числа в чистоте. Вечером 6 июля обязательно нужно прийти к водоему, чтобы отметить праздник, не купаясь.

В купальскую ночь обычно собирали лекарственные травы, которые именно в это время наполнены целебной силой. Особым спросом пользовались тысячелистник, зверобой и ромашка. Пучки трав можно развешать по дому, и они будут настоящими оберегами семьи.

Также в рамках того, что делают на Ивана Купала, пользовалась популярностью магия. В частности, в этот день принято гадать на суженого, поэтому незамужние девушки с особым трепетом ждут купальскую ночь. Собирают цветы для гадания — богатки. Найдя цветок, девушка клала его под подушку. Распустившийся бутон свидетельствовал о скором замужестве, а увядший говорил о том, что ближайший год замужества не будет.

Девушки плели венки, которые пускали по воде. По традиции нужно было насобирать 12 разных видов растений и из них сделать венок. Если он потонет — девушка не выйдет замуж в этом году, если отплыл от берега — жених ходит совсем близко.

Как только солнце садилось, молодежь разжигала огромный костер и пары, держась за руки, прыгали через него. Если молодые люди сумели это сделать, не разняв рук, значит суждено им быть вместе, наоборот — пара скоро расстанется. Для женатых и замужних прыжок через огонь означает, что здоровье будет весь год крепким.

На восходе солнца 7 июля следует умыться или искупаться в реке. Эта процедура смоет все заболевания с тела, укрепит иммунитет.

Что нельзя делать на Ивана Купала

В этот день существуют запреты, которые не стоит делать каждому человеку, иначе последствия поступков могут быть необратимыми. Читайте далее о том, что нельзя делать на Ивана Купала.

Традиции славян говорят о том, что на Ивана Купала просыпается лесная и водяная нечисть — ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни, поэтому в эту ночь нельзя спать. На Ивана Купала нельзя и купаться, ведь водяной может затянуть в воду.

Также в ночь с 6 на 7 июля стоит держаться подальше от воды беременным, детям и старикам. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей и даже овладеть их сознанием.

Считалось, что у ведьм хранится вода, что кипела с пеплом купальского огня. Сбрызнув ее на себя на Ивана Купала, ведьма могла спокойно лететь, куда ей вздумается.

В целях благосостояния семьи, ее членам на Ивана Купала лучше ничего не отдавать, не продавать и не одалживать. А если человек найдет на дороге деньги — даже крупную сумму — ему ни в коем случае нельзя их брать.

Что нельзя делать на Ивана Купала девушкам, так это не побывать у вечернего костра: так делают только ведьмы.

Что нужно сделать на Ивана Купала

Самые храбрые в эту ночь ищут мифический цветок папоротника, ведь в это волшебное время растения набирали очаровательных, лечебных и целебных свойств. Только в Купальскую ночь на папоротнике расцветал волшебный огненный цветок счастья — кочедыжник.

Кто его сорвет, то все на свете будет знать, получит без труда все сокровища, очарует лучшую девушку, будет иметь самый высокий урожай, не будет бояться злых сил, будет иметь чудодейственную силу делать все той рукой, которая сорвала цветок счастья. Но надо быть готовым к козням нечисти, которые этот цветок охраняют.

Источник: Хочу