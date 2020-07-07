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Вы были шокированы одним? 3 новых полигона появится в Искитимском районе с 2020 по 2023 год рядом с Бердском

08:36 07.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Свалки должны сделать у села Маяк, Завьялово и Бородавкино. Первая из них частный инвестиционный проект — рядом с кладбищем Бердска. Оказывается, он не один такой в регионе.

Вы были шокированы одним? 3 новых полигона появится в Искитимском районе с 2020 по 2023 год рядом с Бердском
Бордюры осталось положить в нескольких участках дороги к новой свалке у Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Вы были шокированы одним? 3 новых полигона появится в Искитимском районе с 2020 по 2023 год рядом с Бердском

Вы были шокированы одним? 3 новых полигона появится в Искитимском районе с 2020 по 2023 год рядом с БердскомОткрытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом? Ждет заключение экспертизы проект будущего полигона у кладбища БердскаЕщё 43 новостей

Три новых полигона появится с 2020 по 2023 году в Искитимском районе. Это следует из ответа министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Архипова и территориальной схемы обращения с отходами. «Курьер. Среда. Бердск» отправлял запрос в министерство, чтобы узнать насколько законно создание полигона на землях и Искитимского района рядом кладбищем Бердска. Оказалось очень даже и законно правительство области еще 4 года назад, в 2016 году, решило, что полигону быть. Напомним, будущая свалка планирует расположиться еще и рядом с аэродромом «Бердск-Центральный». А по закону рядом с ним не должно быть объектов способствующих массовому скоплению птиц. Директор «Полигон» стоящей дорогу к будущему полигону, заявлял, что это будет не открытая свалка, а ангар с мусороперерабатывающим заводом.

На вопрос — какие полигоны планируется создать до 2030 года в Новосибирской области — от министра поступил далеко не развернутый ответ:

— Информация о планируемых к строительству полигонах на территории Новосибирской области содержится в разделе XII территориальной схемы, — заявил Архипов в своем ответе от 2 июля.

«Курьер. Среда. Бердск» изучил Территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области. В XII разделе представлена таблица, где указано, что предполагаемое месторасположение площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в Искитимском районе будет рядом с д. Бородавкино. Удаленность от населенного пункта — 1000 м. Предполагаемые сроки строительства — 2021 год.

Но есть и другая информация — в Перечне планируемых мероприятий по строительству объектов обработки, размещения, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления, в том числе ТКО. В нем указаны предварительные сроки их создания. В таблице указано, что в Искитимском районе появится еще 2 новых полигона с сортировочной линией — рядом с селом Маяк (2021-2023 год) — и селом Завьялово — уже в 2020 году. Причем рядом с селом Маяк — это частный инвестиционный проект. И такой он не один в регионе. Но об этом подробнее в ближайшее время.

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От редакции

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Аноним, 06 июля 2020 18:15
Чё, супер!
Жители других поселений боролись за то чтобы этого ужаса рядом не было и депутаты тоже страдали на эту тему ... их услышали ...
А нашим жителям и депутатам похоже пофиг на это ...
Жители города, 06 июля 2020 19:45
Вот власть! Молодцы! Все по тихому и глазки честные,недоуменно моргающие!
Аноним, 06 июля 2020 18:40
НВР:
Бежать , как предлагают несколько денежных нуворишы из Бердска некуда, похоже этот ШИЕс по всей России синхронно создаётся, только в Шиесе люди своё право жить под солнцем отстояли, а жители Бердска уползли по плинтус, моя хата с краю!
Аноним, 06 июля 2020 19:21
Что это ваш Шиес?
Вы уже притомили этой фразой
Житель, 06 июля 2020 23:39
С Шиесом не прокатило, теперь ищутся другие жертвы, а точнее, бессловестное быдло.
Аноним, 07 июля 2020 09:40
Спасибо БКС, что не оставляете тему. Около Маяка - это Шалдов и есть. Кстати, а кто инвесторы? Он со школьных завтраков 135 м.р. накопил?
Гость, 07 июля 2020 09:43
Да там на въезде в Завьялово и так была дикая свалка! ЧО уж!

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