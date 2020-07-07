Вздохнули с облегчением: соседи матери 7-летней девочки с диабетом и истощением наслаждаются тишиной в Искитиме

Три недели нет вечерних и ночных пьянок и гулянок. Все это время соседи не видели Светлану. В ее доме ни звука. Мать и ребенок в больнице.

В доме матери 7-летней девочки, попавшей в больницу, поселилась тишина

Наслаждаются тишиной и покоем жители одной из улиц частного сектора Искитима. Целых три недели их не беспокоит соседка, пьющая и гулящая мать 7-летней девочки, попавшей с истощением и диабетом в больницу в середине июня.

— Пока нет никаких вестей. Их никого нет дома. Соседка, видимо, вместе с дочкой находится в больнице. Я давно ее не видел. Пока тихо и спокойно все. Пьянок и гулянок не наблюдается. Соседи вздохнули с облегчением, — рассказал сосед неблагополучной семьи Дмитрий.

Дмитрий полагает, что как только стихнет шумиха, то его соседка вернется к прежнему образу жизни.

Как сообщал «Весь Искитим», угрозу здоровью и жизни 7-летней девочке создает ее мать.

Вот уже несколько лет соседи пытались спасти ребенка от ее же матери, но у них ничего не получалось. Они много раз вызывали сотрудников полиции, писали жалобы, в том числе и коллективные. Ничего не действует на нее совершенно, говорили неравнодушные жители. Соседи опасаются за здоровье и жизнь девочки, поэтому много раз обращались в разные инстанции. В том числе и в отдел опеки. Но мать никого не пускает в дом, даже врача, которого для девочки вызывали соседи. После того, как информация о неблагополучной семье прошла в СМИ, девочку забрали 15 июня из семьи и поместили в реанимацию искитимской больницы. С диабетом и дефицитом веса.

Корреспондент сайта «Весь Искитин» 17 июня приезжала к дому матери. Но она не вышла. Соседи говорили, что Светлана дома. Отметили, что если они не обратились бы на сайт «Весь Искитим», неизвестно, что могло случиться бы с ребенком.Когда здоровьем девочки занялись врачи, соседи успокоились.

Мы написали Светлане, так зовут маму девочки, и она ответила:

-Боюсь, напишу правду, так еще хуже будет. Проблем и так хватает выше крыши.

Не забирали 7-летнюю девочку с диабетом из семьи, сообщили сайту «Весь Искитим» органы опеки в Искитиме. Как пояснила начальник отдела опеки и попечительства Яна Русакова, ребенок был помещен вместе с матерью на обследование в больницу для выяснения состояния здоровья. На 19 июня ребенок находился вместе с матерью в областной клинической больнице Новосибирска. Состояние удовлетворительное.Проводится проверка по данным обстоятельствам, по результатам будет принято соответствующее решение в отношении ребенка и ее семьи.