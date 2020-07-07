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Рухнула в шторм старая яблоня на придомовой тротуар и муниципальную дорогу с частой земли в Бердске. Кто уберет обломки?

08:41 07.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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УК освободила от веток только пешеходную зону. Упавшее дерево продолжает гнить на приспособленном под собачью площадку участке, загораживая проход по ул. Пархоменко. Власть пообещала найти владельца.

Рухнула в шторм старая яблоня на придомовой тротуар и муниципальную дорогу с частой земли в Бердске. Кто уберет обломки?
Старая ранетка росла, когда рядом стоял роддом, снесенный в 1980-х годах

Во время последнего шторма рухнула старая большая ранетка за домом №24 по ул. К. Маркса. Ствол — труха, ветки перегородили тротуар и тупик дороги по ул. Пархоменко. Жители дома попросили управляющую компанию убрать упавшее дерево. Сотрудники УК лишь обрезали ветки, лежавшие на тротуаре и бросили их на участок, где и росла ранетка.

— Нам сказали, что территория обслуживания управляющей компании — до тротуара. Дальше — частные владения. Но они используются жителями всех соседних домов как собачья площадка. Сваленные там ветки представляют собой опасность для возникновения пожара, как и сама упавшая яблоня, которая сохнет. Кроме того, она загородила проход. Кто должен убирать упавшее дерево, непонятно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена, живущая в многоэтажке №24 на ул. К. Маркса.

Вопрос этот местные жители обсуждали на общем собрании собственников квартир. Решили разузнать, кому принадлежит участок за домом, чтобы обязать его снести рухнувшее дерево.

Старожилы говорят, что упавшая яблоня «помнит» еще старый бердский роддом, располагавшийся некогда на месте высотной застройки напротив школы №1 на ул. Первомайской. Его снесли вместе с другими деревянными бараками больницы в 1980-х годах, когда начали возводить новостройки в центре Бердска.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что по закону следить за состоянием земельного участка должен его владелец. Но он полагает, что собственники квартир могли бы за свой счет спилить дерево, тем более, что там гуляют их дети и их собаки.

— Думаю, управляющая компания могла бы убрать дерево или сами жители за счет дома. Нужно ли считать сантиметры — чья эта территория? Мне трудно прокомментировать сейчас. Я съезжу, посмотрю «масштабы трагедии». Если мешает, надо убрать. Я направлю туда АТИ, пусть оценят, свяжутся с земельным отделом и найдут собственника участка. Поработаем с собственником. Мы это сделаем — даже не обсуждается, — прокомментировал 6 июня «Курьер. Среда. Бердск» замглавы.

Рухнула в шторм старая яблоня на придомовой тротуар и муниципальную дорогу с частой земли в Бердске. Кто уберет обломки?

Рухнула в шторм старая яблоня на придомовой тротуар и муниципальную дорогу с частой земли в Бердске. Кто уберет обломки?

Рухнула в шторм старая яблоня на придомовой тротуар и муниципальную дорогу с частой земли в Бердске. Кто уберет обломки?

Рухнула в шторм старая яблоня на придомовой тротуар и муниципальную дорогу с частой земли в Бердске. Кто уберет обломки?
Рухнула в шторм старая яблоня на придомовой тротуар и муниципальную дорогу с частой земли в Бердске. Кто уберет обломки?
Рухнула в шторм старая яблоня на придомовой тротуар и муниципальную дорогу с частой земли в Бердске. Кто уберет обломки?
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От редакции

Кто должен спилить упавшее дерево?

Аноним, 06 июля 2020 19:42
Позорники! И УК и собственники, территорией пользуются, а потратиться на благоустройство слабо!
Аноним, 07 июля 2020 08:56
Жильцы! Закупайте пилы и пилите сами. УК надо готовиться к отопительному сезону!

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