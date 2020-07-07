Дворовый флешмоб: Снял на видео свой двор актер Гоша Тарасевич из Москвы и показал жителям Бердска

Гоша призвал бердчан участвовать в организованном им флешмобе «Мой двор — самый лучший» и показать всему миру дворы домов, в которых они живут. Как это сделал он сам.

Фонтан — одна из достопримечательностей двора Гоши Тарасевича



Предлагает присоединится к флешмобу «Мой двор – самый лучший!» актер Гоша Тарасевич из Москвы жителей Бердска.

Гоша Тарасевич, напомним, поделился с читателями «Курьер. Среда. Бердск» информацией о том, как переболел коронавирусом, о своем отношении к ДТП, которое совершил его коллега по «цеху» Михаил Ефремов.

По словам Гоши, он с большим интересом посмотрит на дворы бердчан, ведь он ни разу не бывал в нашем городе.

— Интересно не только показать, но и сравнить свой двор с другими. Слишком много негатива идет, так давайте поделимся позитивом. Сейчас лето, цветы распускаются, деревья стоят зеленые. Давайте позитивом делиться, а негатива и так хватит, он нас догонит. Поэтому и возникло желание запустить флешмоб, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 6 июля Гоша.

Московский актер на своей старичке в соцсетях выложил фото своего двора и видеоэкскурсию по нему. Написал и текст-призвание.

-Для всех, независимо от политических взглядов, вероисповедания и места жительства!

Подключайтесь! Друзья! А давайте с вами запустим добрую акцию о дворе, в котором вы живете. Покажите ваш двор и озвучьте, хоть пару слов о вашем дворе!Покажите, какой ваш двор! Самый лучший или…? Начиная акцию, я первым выкладываю видео своего двора.

Причем это обычный московский дворик. Не элитный, не улучшенный. Самый обычный. Друзья! Выкладываем видео и показываем, как хорошеет Москва, хорошеет ваш двор.

Или, наоборот, ухудшается благоустройство вашего двора. Так же призываю присоединиться и жителей других городов. Я думаю, вам есть что показать, похвастаться своим двором или наоборот пожаловаться на плохое состояние придомовой территории!

Ждем видосы, не жадничайте! Поехали…

Обычный московский дворик

Автор видео Гоша Тарасевич



Не успел Гоша выложить свое видео с предложением начать массовую, добрую акцию-флешмоб: «Мой двор – самый лучший!», как ему в личные сообщения посыпались видео и фото дворов.

— Нет, мне в личку присылайте, а выкладывайте для всех, для всеобщего обозрения. Это должны видеть все! Это для всех, независимо от политических взглядов, вероисповедания и места жительства! Показывайте, за что вы любите ваш двор, почему вы хотите бывать в вашем дворе! В мире и стране столько негатива, так давайте хоть на небольшой момент времени забудем о невзгодах, улыбнемся и покажем хорошее, светлое!

Вы ведь любите свой двор? А может у вас есть во дворе какая-нибудь достопримечательность, которая делает ваш двор интересным и уникальным? Вот и похвастайтесь своим двором, своей детской, а может быть и спортивной площадкой! Лично в моем дворе есть две достопримечательности! И я этим похвастаюсь смело. Это стоящий со времен войны тяжелый из камня памятник В.И.Ленину. И фонтан! Самый настоящий фонтан! И много зеленых, ухоженных клумб и цветов. Я люблю свой двор и горжусь им, — призвал актер пользователей соцсетей.

Фото и видео своих дворов мы можете прислать на bkurer@mail.ru. Мы с удовольствием расскажем о них на «Курьер. Среда. Бердск». Не забудьте написать небольшой текст, адрес дома и ваше имя, а также номер телефона.