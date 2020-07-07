Ритуал на богатство и достаток в день Ивана Купала 7 июля 2020 года

Считается, что эти сутки на столько энергетически сильные, что любые гадания, ритуалы и заговоры точно подействуют, если все будет выполнено правильно.

Вечером, накануне праздника Ивана Купала нужно собрать все деньги, которые есть в доме

Народные обычаи и поверья подскажут что нужно делать в День Ивана Купала 7 июля 2020 года, чтобы разбогатеть. Этот славянский праздник ассоциируется с мистикой и магией. Считается, что эти сутки на столько энергетически сильные, что любые гадания, ритуалы и заговоры точно подействуют, если все будет выполнено правильно.

Ритуал на Ивана Купала, который поможет разбогатеть

Вечером, накануне праздника Ивана Купала нужно собрать все деньги, которые есть в доме. Речь идет абсолютно обо всех наличных средствах, которые только будут найдены.

Перед отходом кос ну, пересчитать все купюры и монеты, подбивая общую сумму.

После этого деньги стоит положить на прикроватную тумбочку и ложиться спать, думая о том, что уже удалось разбогатеть. Ощущать радость от обладания нужным количеством финансов.

На рассвете 7 июля 2020 года ритуал нужно повторить, пересчитывая деньги, которые «переночевали» возле кровати.

Есть много других способов улучшить свое материальное положение и привлечь благополучие в дом. Один из таких очень простой в исполнении.

Собрать листья с кустов шиповника, немного крапивы и хвою колючих растений. Все это сжечь, а душистый пепел рассыпать возле порога в жилище и под конами.

Так удастся остановить проникновение нечистой силы в жилые комнаты, а это значит, что она не сможет навредить и привлечь в жизнь удачу в разных сферах жизни. Считается, что такой ритуал помогает даже в любовных делах, налаживая отношения между людьми.

Что можно и нельзя делать в День Ивана Купала 7 июля 2020 года

На Ивана Купала стоит придерживаться ограничений в работе, чтобы не навредить самому себе. Не стоит купаться в открытых водоемах в ночь с 6 на 7 июля: есть риск утонуть.

В старину считали, что русалки, лешие и домовые в этот праздник активизируются, поэтому особенно опасны для людей.

Чтобы не знать бедности, не стоит ничего одалживать и даже выносить из дома в День Ивана Купала. Лучше и самому не брать в долг.

Не следует брать в руки никакие находки: если на дороге лежат деньги или украшения, то их лучше всего не трогать, а обойти чем подальше.

Из древности до наших дней дошла традиция ночью перед праздником искать цветок папоротника, чтобы стать счастливым. Тот, кто найдет мифический цветок, легко будут даваться новые знания, он сможет отыскать сокровища, станет неуязвимым перед нечистой силой, сможет влюбить в себя объект своих мечтаний и обретет магические способности.

Верили, что цветок папоротника — лучший способ исполнить тайные желания, но чтобы его сорвать, придется столкнуться со злыми силами, которые его оберегают.

Таким занимаются только самые смелые и отважные, кто не боится заблудиться чаще. Одному отправляться в лес не желательно, ведь леший может сделать так, что человек уже никогда не вернется домой.

Полезно ночью прыгать через купальский огонь костра, который считается одним из главных атрибутов торжества. Этот обряд очистит от любого негатива и скверны, поможет излечиться от недугов, укрепив здоровье.

Источник: rsute.ru