Девятиклассник устроил автозамес во дворе дома №1 по улице Горького в Бердске

Очевидцы утверждают, что подросток был пьян, не справился с управлением и протаранил три автомобиля — Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Highlander, Hyundai Solaris.

С неопытным водителем без водительских прав по причине несовершеннолетия, разбившем на маминой «семёрке» три иномарки, припаркованные у дома, разбираются инспекторы ДПС областного полка ГИБДД. По словам очевидцев, сидящий в патрульной машине подросток, вечером, 6 июля, совершил самое настоящее взрослое ДТП.

— «Семёрка» под его управлением, — рассказывает сайту «Свидетель» Иван, житель дома №1 на улице Горького, — мчалась по придомовой дороге со стороны банка «Левобережный». Скорость – примерно 60-80 километров в час. Сами представьте, в оконцовке «семёрка» двухтонный автомобиль подкинула, когда он в него врезался.

По ходу движения, по словам Ивана, ВАЗ-2107 наезжает левым передним колесом на поребрик. «Семёрку» подкидывает, плюс скорость… Неуправляемый отечественный авто шёркает Hyundai Solaris от UBER и влетает в Toyota Highlander. Двухтонный кроссовер откидывает на Toyota Land Cruiser Prado.

К счастью, устроивший гонку во дворе и повредивший в результате три иномарки несовершеннолетний горе-гонщик не успел зацепить никого из многочисленной детворы во дворе. А сразу после содеянного парень, видимо испугавшись разгневанных хозяев повреждённых им авто и высыпавших на улицу жильцов, кинулся наутёк. Вернулся только с приездом полицейских.

— Ну и как он объясняет свой проступок, что-то известно?

— Он пьяный. 16 лет, учится в девятом классе в шестой или второй школе. Одноклассница сказала. Всё, что сделал – налицо – три машины повреждены.

Пришедшая на место происшествия мать юного горе-водителя сообщила правоохранителям, что «семёрка» принадлежит ей. Владельцы повреждённых авто высказывают женщине обоснованные претензии. Сказать ей нечего, но с учётом того, что сын её несовершеннолетний – ей лично и предстоит нести по закону груз материальной ответственности за его безответственное поведение.