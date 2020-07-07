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Почему нельзя купаться и спать в ночь с 6 на 7 июля на Ивана Купала? Запреты древнейшего праздника

01:25 07.07.2020 Фото: pxhere.com
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Вся вода на Ивана Купала имеет особые свойства: она целебная. Поэтому полезно купаться на рассвете дня в реках и озерах.

Почему нельзя купаться и спать в ночь с 6 на 7 июля на Ивана Купала? Запреты древнейшего праздника
Главный запрет праздника — нельзя купаться ночью с 6 на 7 июля в открытых водоемах и ходить в лес

Интересно знать почему нельзя спать в ночь на Ивана Купала и какие могут быть последствия, чтобы не навредить самому себе. В старину люди считали, что в этот праздник активизируется вся нечисть. Она не спит до самого рассвета и желает навредить как можно большему количеству людей. От действий нечистой силы пострадает тот, кто будет спать в ночь с 6 на 7 июля.

Что можно и чего нельзя делать на Ивана Купала

Главный запрет праздника — нельзя купаться ночью с 6 на 7 июля в открытых водоемах и ходить в лес: мифические жители этих мест, такие как русалки и лешие, могут похитить человека, и он уже не сможет вернуться домой.

От воды вообще старались держаться подальше беременные, дети и старики, ведь они являются самыми слабыми и беззащитными, а значит скорее всего станут жертвой нечисти.

В древности тех девушек, которые не принимали участие в ночных забавах у костра считали ведьмами. Времена изменились, но традиция осталась, и в наши дни лучше не игнорировать предложение прыгнуть через пламя костра и смело водить хороводы с подругами вокруг пылающего огня.

Для верующих важно соблюдать Петровский пост и не есть пищи животного происхождения даже в праздники. Поэтому на Ивана Купала меню должно быть постным.

Поскольку праздник окутал флером таинственности, то стоит проявить осторожность и не поднимать ничего с земли: деньги, украшения и другие словно потерянные кем-то предметы могут оказаться заговоренными, и принести много бед. Все, что найдено на улицы, нужно обойти стороной, не дотрагиваясь до него вообще.

В такой день нельзя одалживать и самому брать в займы, а также продавать что-то из дома: есть риск обеднеть. Домашние животные заболеют, если их ударить или обидеть на Ивана Купала.

Поверья праздника День Ивана Купала

Вся вода на Ивана Купала имеет особые свойства: она целебная. Поэтому полезно купаться на рассвете дня в реках и озерах. Так удастся исцелиться от уже имеющихся болезней и быть здоровым целый год.

Чтобы быть красивой и долго оставаться молодой, женщины умывались в День Ивана Купала утренней росой.

Мужчинам роса дает силу и выносливость, из-за чего им тоже стоит пройтись босиком по траве, на которой роса и умыться этой живительной влагой.

Душевный покой и очищение от негативных мыслей дарует выпитая из колодца вода, что была набрана на рассвете 7 июля.

Согласно поверью, если сжечь одежду больного человека в купальском костре, то он быстрее выздоровеет.

Когда женщина прыгает через пламя огня ночью с 6 на 7 июля, то она тем самым омолаживается.

Если влюбленные хотят прожить вместе долгую и счастливую жизнь, то для этого им следует взявшись за руки прыгнуть через костер на Ивана Купала.

Приметы праздника День Ивана Купала

Удачу и благополучие на весь год сулит человеку прыжок через купальский костер. Именно такой огонь способен очистить от скверны, всего недоброго и злого и защитить человека от нечисти.

Обычно именно на Ивана Купала старались заготавливать лекарственные травы, потому что в этот день их свойства усиливаются.

Точно также особенно полезными для здоровья считаются банные веники, ветки для которых были срезаны с деревьев в данный праздник.

Если на Ивана Купала идет дождь, то через неделю начнется сильная жара, которая продержится до конца лета.

Урожая орехов не ожидается, если 7 июля прогремит гроза. Много грибов будет осенью в лесу, если в такую магическую ночь на небе видно много ясных звезд. Холодную осень предвещает громкое пение кукушки.

Источник: rsute.ru

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