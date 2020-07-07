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Если жена отказывает мужу в минете, он его может получить на корпоративе и в лесу, заявил сексолог из Новосибирска Игорь Лях

06:53 07.07.2020, Елена Белоусова Фото: Pixabay
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Оральный секс укрепляет интимные отношения. Часть людей делают минет и кунилингус с целью обретения власти в отношениях, а не для сексуального удовольствия

Если жена отказывает мужу в минете, он его может получить на корпоративе и в лесу, заявил сексолог из Новосибирска Игорь Лях
Оральный секс укрепляет интимные отношения
Сюжет: Оргазму быть!
Если жена отказывает мужу в минете, он его может получить на корпоративе и в лесу, заявил сексолог из Новосибирска Игорь Лях

Если жена отказывает мужу в минете, он его может получить на корпоративе и в лесу, заявил сексолог из Новосибирска Игорь ЛяхСексолог Игорь Лях: Большая грудь не гарантирует безумный оргазмЕщё 4 новости

В обществе по-разному относятся к оральному сексу. Мнение людей до сих пор разделено. Часть из них считает, что минет и кунилингус — это противоестественно. По религиозным и иным убеждениям. А часть людей овладели этим искусством и с удовольствием пользуются.

— Сексологии как науке около 200 лет. Серьезно стали изучать этот вопрос не так давно. Отношение к минету и кунилингусу сильно менялось. Раньше к этому было отношение как к чему-то греховному, грязному, неестественному и неправильному. Теперь же за достаточно короткий период, примерно меньше 100 лет, к оральным ласкам поменялось отношение, и представитель любого пола может столкнуться с таким желанием партнера, — рассказал «Курьер.Среда.Бердск» сексолог Игорь Лях.

Ходили мифы и легенды будто этот вид связи более безопасен. Но большинство венерических заболеваний имеют оральный путь передачи. В частности, трихомониаз, хламидиоз, герпес.

Совсем недавно оральные ласки стали чуть ли не обязательным элементом в прелюдии. Во многом это связано с тем, что возбуждение и эрекция возможны только при совпадении большого количества мотивов в отношениях. Эрекция происходит легко, как мужская, так и женская, когда тревога отступает. Тем не менее следует помнить:
— Часть людей делают это с целью обретения власти в отношениях, а не для сексуального удовольствия. Это касается как гетеро так и гомосексуалов. Оральный секс укрепляет интимные отношения. Если жена отказывает мужу в минете, считая это предложение унизительным для себя, у него масса вариантов получить его на стороне: на корпоративе, в лесу, на улице. Поэтому, если вы, дорогие женщины, часто жалуетесь, что у вас болит голова, то не удивляйтесь, что скоро у супруга может завестись любовница или любовник, — убежден специалист.

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Оральный секс укрепляет интимные отношения?

Аноним, 07 июля 2020 07:05
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