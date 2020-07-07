Вонь на 20 деревень: Мощную свалку у Бородинского поля создали в Подмосковье. Жители протестуют

В 2017 году свалку расширили с пяти до пятидесяти гектар

Рядом с Бородинским полем, у деревни Храброво, выросла одна из крупнейших свалок Подмосковья. Местные жители подают в суды, устраивают акции протеста и обвиняют власти в неуважении к военной истории страны. Дочернее предприятие «Ростеха», на данный момент контролирующее свалку, заявляет, что работает над тем, чтобы сделать мусорный полигон экологически безопасным.

Вонь от ветра и дождя

– Невозможно дышать после дождей, а также когда влага, туман, роса. Мы разводим коров, когда сильный ветер, со свалки может принести целлофановые пакеты: полигон находится впритык к нашему полю. Если пакет попадет в сено и корова его съест, если вовремя это не заметить, корову раздует, она погибнет, – рассказывает Светлана, жительница Храброво.

Деревня Храброво находится в 416 метрах от одноименной свалки.

— У меня дача в деревне Рябинки, если идти по прямой, это 3,8 километра до полигона. Когда я купила участок, здесь были красивые, живописные места, недалеко озеро, река. Мы проезжали мимо маленького карьерчика у Храброво. Нам сказали, что здесь закопали мусор и больше ничего не будет. Но не тут-то было: сейчас каждый час на полигон заезжают 12–13 мусоровозов. Фильтрат со свалки очевидно попадает в реку: рыбаки говорят, там всплывает рыба. С марта я на даче на самоизоляции. Если северный ветер, значит, воздух идет с полигона, и дышать нечем. По моим наблюдениям, по вечерам в воскресенье – наверное, они думают, что все дачники уезжают, – на свалке что-то выпускают, и воняет жутко, – рассказывает местная жительница Галина.

Полигон «Храброво» рядом с одноименной деревней в Можайском городском округе Подмосковья появился в 2005 году, там складировали только можайский мусор, свалка была размером пять гектар и не вызывала жалоб. В 2017 году свалку расширили с пяти до пятидесяти гектар. Сначала свалкой управляло можайское районное предприятие – МУП «Полигон».

– Это были веселые владельцы. МУП «Полигон» не шло ни на какой диалог. В 2018 году из ружья пытались сбивать коптеры, угрожали. Человеку, который вел аэросъемку, позвонил аноним с неизвестного номера, представился гробовщиком. Сказал: будешь ещё заниматься полигоном, мы тебя на тот свет отправим, как и тех, кто тебе помогает, – рассказывает Мария Коршунова, экологическая активистка из Можайска.

Вонь от расширенного полигона затрагивает двадцать деревень, а иногда доходит и до самого Можайска, находящегося в более чем 15 километрах от «Храброво». МУП «Полигон» за нарушения при захоронении мусора оштрафовали на 260 тысяч рублей, затем свалку передали компании «РТ-Инвест», дочерней структуре госкорпорации «Ростех».

«РТ-Инвест» планирует привести «Храброво» в цивилизованное состояние до конца 2020 года, но у местных жителей и экоактивистов достаточно претензий и к новым владельцам: жители фиксируют разливы свалочного фильтрата за пределы полигона, отмечают, что рядом находится речка, впадающая в Можайское водохранилище, входящее в число основных питьевых резервуаров Подмосковья.

Кроме того, местные жители считают, что в Храброво свалки не может быть в принципе, так как деревня входит в охранную зону музея-заповедника Бородино. По их мнению, само существование мусорного полигона перечеркивает утверждения властей о том, что в России особое внимание должно уделяться памяти воинов, защищавших страну. Люди запускают в соцсетях хештеги #МусорДедуЗаПобеду и #СвалкаНаИстории. 20 июня жители пытались организовать автопробег против полигона, но акция была пресечена полицией.

– Мы успели проехать братские могилы в Храброво и Панино. Нас зажала полиция, был даже областной спецполк. Спецполк не подпускал к автомобилю, где я сидела, 88-летнюю бабушку, – рассказывает Коршунова.

За организацию автопробега Коршунову осудили на трое суток ареста.

Нужно время

Адвокат Дмитрий Трунин, представляющий интересы местных жителей, рассказал Радио Свобода, что строительство комплекса по переработке отходов в Храброво ведется уже два года, тогда как разрешение на это строительство получено лишь в конце марта 2020 года. Трунин подал три иска по проблеме полигона: эти земли имели ранее статус земель сельхозназначения, местные жители предполагают, что полигон на них разрешили открыть необоснованно. Также поданы иски о том, что свалка находится в охранной зоне памятника истории и культуры, а также о законности разрешения на строительство комплекса по переработке отходов. Иски были поданы недавно, так что суды только начинаются.

Дмитрий Целорунго – кандидат исторических наук, сотрудник Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника – рассказывает, что ситуация с мусорным полигоном «Храброво» спорная. Действительно, он находится в охранной зоне музея-заповедника, но зона была определена в советское время и включает достаточно большие территории вокруг Бородинского поля. Охранную зону никто не отменял, но и за тем, чтобы её не застраивали и в этой зоне сохранялись исторические природные ландшафты, уже не очень следят. При этом само Бородинское поле сейчас считается «достопримечательным местом», и вот на нем никакая свалка появиться не может. Мусорный полигон находится в 12 километрах от Бородинского поля, никаких важных событий, связанных с Отечественной войной 1812 года, в Храброво не происходило.

– В свое время я был против [расширения полигона «Храброво»]. Заявлял, что он должен использоваться только для района. Но потом «Кучино» закрыли и начали везти из Москвы, из соседних районов. В 2019 году «Храброво» должны были закрыть. Сейчас [Московская] область взялась за это дело, там делают сортировочную станцию, захоронения [мусора] прекратятся. Но это требует времени, а пока мусор возят. Жители близлежащих деревень, конечно, недовольны, – рассказал Радио Свобода бывший мэр Можайска, а ныне районный депутат от «Единой России» Василий Овчинников.

Современная сортировка

По мнению местных властей, сейчас на свалке ведутся работы, которые позволят утилизировать мусор без ущерба для экологии и качества жизни людей.

«Полигон действительно был опасен для окружающей среды в том состоянии, в котором он эксплуатировался долгое время. Именно поэтому губернатором Московской области и было принято решение о строительстве современного комплекса по переработке отходов (КПО). Чтобы сделать старую карту полигона безопасной, на объекте строится система дегазации и очистки фильтрата. Новый КПО позволит отправлять на вторичную переработку до 50% отходов, а так называемые «хвосты» будут складироваться в специальную изолированную чашу. После ввода в эксплуатацию мусоросжигательного завода в Подмосковье (какой конкретно, не уточнили. – Прим. РС) эти «хвосты» будут использоваться в качестве топлива для генерации альтернативной энергии», – заявили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.

В компании «РТ-Инвест» также заявляют, что ведут работы по исправлению экологической ситуации в Храброво. В пресс-службе «РТ-Инвест» так комментируют происходящее: «Комплекс по переработке отходов в Можайском округе один из четырех предприятий, которые запускает «РТ-Инвест». Три из них уже работают в Московской области. После их открытия потоки отходов с полигонов теперь направляются на обязательную сортировку на комплексах. Вместо захоронения из отходов отбираются «полезные» фракции, которые будут переработаны во вторсырье. Помимо этого, старые свалки закрываются. К примеру, после открытия комплекса «Юг» в Коломенском округе был закрыт полигон «Воловичи». Тот же процесс будет происходить и на КПО «Храброво».

В Можайском округе мощность сортировочной линии комплекса будет 450 тысяч тонн отходов в год. Сейчас на площадке идет этап активного строительства. На территории комплекса будет цех сортировки с двумя линиями. Отходы будут сортировать автоматически благодаря использованию роторных, оптических, магнитных, баллистических и воздушных сепараторов. Это позволит отбирать до 20% вторичных материальных ресурсов. Еще 30% от всех отходов будет перерабатываться в цехах компостирования. Органические отходы в течение 14 дней с применением специальных бактерий будут обезврежены и просеяны. И на выходе будет получен технический грунт.

На местах старого «тела» полигона сейчас проводят восстановительные работы. Специалисты компании «РТ-Инвест» были привлечены к этому процессу после приостановки деятельности предыдущего собственника. В частности, выполаживают склоны до нормального угла по требованиям рекультивации ландшафта. Кроме того, на этой неделе начался процесс дегазации свалочного газа. Также установлена система «Мокрый барьер», предназначенная для дополнительного препятствия распространению неприятного запаха при работе системы дегазации. Этот полигон в прежнем виде существовать не будет.

Попадание отходов и фильтрата, а также хозяйственно-бытовых и ливневых стоков исключена. Очистные сооружения обеспечивают очистку фильтрата и стоков до рыбохозяйственных нормативов.

Сам комплекс по переработке отходов находиться в 12 километрах от военно-исторического музея «Бородинское поле». Территория, на которой строится комплекс по переработке отходов «Храброво», не входит ни в одну особо охраняемую зону и к ней применяются общие требования режима использования земель. Проектная документация прошла обязательную экспертизу в Главном управлении культурного наследия Московской области и получила заключение 35ИСХ-4348 от 08.08.2019г. И уже в соответствии с этим заключением было подтверждено отсутствие на земельных участках комплекса объектов культурного наследия».

Источник: Свобода