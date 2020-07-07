Важные приметы о повседневной жизни. Не игнорируй их, чтобы все в жизни удавалось!

Кто ест из посуды с трещинкой, у того и жизнь станет «треснутая», несчастная. Пользоваться чужим носовым платком нельзя, потому что через него можно перетянуть на себя слёзы этого человека. С чем еще мы можем ежедневно столкнуться? Читай скорее ниже!

Кто решил преподнести в подарок кошелёк, должен положить в него деньги

За подаренный новый носовой платок полагается давать выкуп, чисто символически – хотя бы монетку.

Кто какое-то время сможет походить с кошельком состоятельного гражданина, у того и собственный кошелёк научится хранению денег. Кто решил преподнести в подарок кошелёк, должен положить в него деньги – неважно монеткой или купюрой. Иначе у одариваемого он так всегда и будет пустовать.

Деньги будут водиться, если посмотреть на молодой месяц, подержав в ладони золотую вещь или деньги.

Если две девушки одновременно смотрятся в зеркало – в одного парня влюбятся. И тогда не избежать ссор и страданий. А два парня так сделают – в одну девушку влюбятся – тоже ничего хорошего из этого не выйдет.

Если двое вытираются одним полотенцем, они рискуют в скором времени рассориться.

Когда солнце зашло за горизонт, давать в долг ничего нельзя – возвращать будут годами, а то и вообще не вернут.

Кто пустые бутылки на стол ставит – будет нуждаться в деньгах.

Кто надел что-либо наизнанку, того пусть домашние постучат по спине, иначе чужие могут избить.

Чтобы никто не сглазил, на одежду прикрепляют булавку. А чтобы дом уберечь от лихих гостей, в дверь или над нею втыкают иголку с ниткой.

Ребёнка до года в зеркало показывать нельзя, потому что он может испугаться и даже начать заикаться (если начал произносить слова). А если пока молчит, может от испуга начать говорить очень поздно.

Если кто у кого одалживал посуду, пакет, сумку, чемодан – пустыми возвращать нельзя. Иначе и у самого везде пусто будет.

Торговец после первого покупателя должен прикоснуться вырученными деньгами к остальному товару, и тогда у него весь товар быстро и выгодно раскупят.

Если подарить кому-то нож или другой острый предмет, с этим человеком велика вероятность рассориться. Но если за эту острую вещицу взять в счёт выкупа, хотя бы монетку – тогда ссоры не будет.

Если кто-либо кому-либо из рук в руки передаёт колюще-режущие предметы, рекомендуется улыбаться. Тогда ни ссор, ни какой-либо неприязни между этими людьми не будет.

Кто сидит на столе, накличет смерть кого-либо из близких ему людей.

Если человек умер, а его часы продолжают отсчитывать время, их необходимо остановить.

Когда долго не удаётся найти какую-то вещь, к ножке стола привязывают пояс от халата или платок и произносят: «Домовой, домовой, поиграй и отдай!». Скоро потерянная вещь окажется, чуть ли не на самом видном месте.

Кто нашёл подкову, тот будет счастливым. Её принято вешать над входом в дом или в квартиру.

Если постоянно пропадают ключи от входной двери, в скором времени могут обворовать.

У ключей должно быть постоянное место, и только туда их туда следует класть. Если же ключи разбрасывать по всему дому – ссоры не избежать.

Кто носит чужие вещи, тот меняет свою судьбу.

Если женщина потеряла пояс от пальто или от платья, у неё может родиться незаконнорожденный ребёнок.

Потерявшего перчатку ждёт несчастье.

Если кто нашёл пуговицу, с ним может приключиться беда.

Если крутить в руках собственную шапку, может закружиться голова, а кто своей шапкой играет, у того может начаться головная боль.

Если на шее нечаянно разорвалась цепочка, тот сможет освободиться от уз, с него снимут какие-то тяжкие обязанности.

Ножницы в доме должны лежать только сомкнутыми, иначе в доме произойдёт ссора.

На себе ничего не зашивают и не пришивают – можно остаться без памяти, а то и без ума. В крайнем случае, нужно зажать между зубами нитку и не выпускать её, пока шитьё не закончится.

Разбитое в доме зеркало тут же выносят из дома и заменяют его новым, иначе быть беде.

Разбитое зеркало может предвещать разлуку.

Разбитое зеркало может означать семь лет холостяцкой жизни (и для мужчин, и для женщин).

Источник: rsute